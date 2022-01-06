Son dakika... Galatasaray'da Işıtan Gün'den Fatih Terim açıklaması! ''Evet Guardiola'nın yardımcısıyla görüştüm''

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray kulübünde sular fokurdamaya devam ediyor... Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim ve Burak Elmas'ın birliktelik çağrısına rağmen dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün yaptığı açıklamada Pep Guardiola'nın yardımcısıyla görüştüğünü doğruladı. Bu görüşmeden başkan Burak Elmas'ın da haberdar olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

"GUARDIOLA'NIN YARDIMCISIYLA GÖRÜŞTÜM"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, medyada çıkan Guardiola ile görüştüler iddiasını doğruladı. Işıtan Gün, "Profesyonel futbol kulüplerinde bu tip görüşmeler başkanın dahilinde olmadan olmaz. Bu görüşmeden başkan Burak Elmas'ın haberi vardı. Kendisi Fatih Terim'e bunu açıklayacaktı. Ona yardımcı olarak geldiğini ifade edecekti ama söyleyip söylemediğini bilmiyorum." dedi.

GALATASARAY'DA BU PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Işıtan Gün'ün bu açıklamasının ardından Galatasaray Kulübü resmi hesabından paylaşımda bulunarak, "Kendisinin futbolun dünyadaki çeşitli paydaşları ile yürüttüğü görüşmeler Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun bilgisi ve yetkilendirmesi çerçevesinde gerçekleşmektedir" diyerek Işıtan Gün'ün açıklamasını doğruladı.

DEDİKODULAR ARTTI: FATİH TERİM YERİNE Mİ GELECEK?

Bu açıklamaların ardından sosyal medya adeta savaş alanına döndü. Işıtan Gün'ün Guardiola'nın yardımcısı ile yaptığı görüşme Fatih Terim'in yerine mi yoksa yardımcısı olarak mı olduğu tartışma konusu oldu. Galatasaraylı taraftarlar bu sorunun cevabını aramak için Sarı-Kırmızılı resmi hesabın altına yüzlerce tweet attı.

FATİH TERİM'DEN BİRLİKTELİK ÇAĞRISI

Fatih Terim ile Galatasaray isminin yan yana gelmesinden bazı çevrelerin rahatsızlık duyduğunu savunan tecrübeli teknik adam, "Her sezonun belli bölümlerinde, mevsimsel olarak kendisini tekrar eden benzer içerikli saldırılara karşı artık çok daha hazırlıklı olduğumun da ayrıca bilinmesini isterim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BURAK ELMAS AÇIKLAMIŞTI

Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile yolların ayrılacağına yönelik iddialara, "Son günlerde Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır." ifadelerini kullanarak açıklama getirmişti.

