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Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Sergio Oliveira kavga mı etti? İki oyuncu da gerçeği açıkladı...

23.03.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve 14 haftalık galibiyet serisinin sonuna gelerek milli araya girmişti. Sarı - kırmızılıların yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira arasında kavga çıktığı iddia edilmişti. İki futbolcudan da konuya ilişkin resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Sergio Oliveira kavga mı etti? İki oyuncu da gerçeği açıkladı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkmıştı. Sarı - kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçın ikinci devresinde kalesinde gördüğü gollere engel olamamış ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak 14 haftalık galibiyet serisinin sonuna gelmişti.

Milli araya yenilgiyle giren ancak hala Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da iki futbolcu için flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

'KAVGA ETTİLER' İDDİASI

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Sergio Oliveira ile milli takımda bulunan Kerem Aktürkoğlu arasında kavga çıktığı öne sürülmüştü ancak iki futbolcudan resmi açıklama geldi.

"HER ZAMANKİ GİBİ ÇOK AKILLILAR"

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Portekizli yıldız, Aktürkoğlu'nun milli takım kampından yaptığı paylaşıma "Kavga ettiğimizi söylüyorlar ama sen şu anda A Milli Takım'dasın. Her zamanki gibi çok akıllılar... İyi şanslar kardeşim." yorumunu yaptı.

"YALANLARA KARŞI MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ"

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Kerem Aktürkoğlu ise Oliveira'ya cevap olarak, "Galatasaray'da oynuyorsak bu yalan haberlere karşı mücadele etmek zorundayızdır. Teşekkürler kardeşim." ifadelerini kullandı.

Bu gelişme sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, ikili için çıkan iddialara sosyal medyadan sert tepki gösterdi.


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