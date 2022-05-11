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Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kabusu! Taraftarları çok üzen olay...

11.05.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezona 'Gençlik Projesi' ile Fatih Terim yönetiminde başlayan Galatasaray'da gelen kötü sonuçların ardından deneyimli çalıştırıcı ile yollar ayrılmış, başkan Burak Elmas ve yönetimi ise yıllık olağan kurul toplantısında idari yönden ibra edilmemişti. İbrasızlık sonucunda ise tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı alınmıştı. Galatasaray'da başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere çoğu futbolcunun bu kaostan rahatsız olduğu iddia edildi.

Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kabusu! Taraftarları çok üzen olay...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan Galatasaray'da önce Fatih Terim'in gidişi sonra ise başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi nedeniyle kaos çıkmıştı. Bu süreçten ise en çok futbolcular etkilendi...

Galatasaray'da bu sezon yaşanan büyük çöküş sonrası oyuncular da kötü etkilenmiş durumda. Bu isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem'in yanı sıra Mostafa Mohamed, Olimpiu Morutan, Victor Nelsson ve Marcao da ayrılık eşiğinde.

SÜRPRİZ AYRILIK: KEREM AKTÜRKOĞLU

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Sarı-kırmızıların kâbus gibi bir sezon geçirmesi ve önümüzdeki yıl Avrupa Kupaları'na katılamayacak olması nedeniyle birçok oyuncunun ayrılmayı kafasına koyduğu belirtildi. Özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed gibi isimlerin, yeni sezonda Avrupa'nın üst düzey liglerine transfer olma hayalini taşıdıkları bildirildi.

SAVUNMA İKİLİSİ, AVRUPA'NIN GÖZDESİ

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Diğer taraftan hayal kırıklığı yaşayan Morutan'a da menajerinin kulüp aradığı belirtildi. Sarı-kırmızılılarda bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansları sonrası Nelsson ve Marcao gibi isimler de üst düzey takımların gözdesi durumundalar. (Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu Olimpiu Morutan Victor Nelsson
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