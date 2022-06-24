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Son dakika: Galatasaray'da Marcao yuvadan uçuyor! İspanyol devi, İstanbul'a geliyor...

24.06.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'in oturmasının ardından hamleler art arda gelmeye başladı. Önce Pasquale Sensibile ile yollarını ayıran sarı - kırmızılılarda Domenec Torrent'in de sözleşmesi feshedilmişti. Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren ve deneyimli çalıştırıcı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Marcao'nun geleceği merak ediliyordu. Brezilyalı stoper için flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Galatasaray'da Marcao yuvadan uçuyor! İspanyol devi, İstanbul'a geliyor...
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan seçime rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkanlık koltuğunu Burak Elmas'tan devralan Dursun Özbek, ilk iş olarak futbol direktörlüğüne Cenk Ergün'ü getirmişti. Teknik direktör konusunu da Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak çözen sarı - kırmızılılarda takıma yapılacak takviyeler ve ayrılacak oyuncular taraftarlar tarafından merak ediliyordu.

ABDÜLKERİM YARIŞINI GALATASARAY KAZANDI

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yarışta olduğu Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaştı.

TAKİBE ALDI

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Oyuncu ve kulübüyle anlaşan sarı - kırmızılıların kısa sürede transferi açıklaması beklenirken, Bardakcı da Galatasaray'ı Instagram hesabından takibe aldı.

GÖZLER, MARCAO'YA ÇEVRİLMİŞTİ

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Galatasaray'ın bu hamlesinin ardından gözler, Avrupa devlerinin radarında olan ve Fatih Terim döneminde transfer edilen Brezilyalı stoper Marcao'ya çevrildi.

İLK ADIM ATILDI

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İspanya La Liga ekibi Sevilla, uzun süredir kadrosuna katmak istediği başarılı futbolcu için ilk somut adımı attı.

15 MİLYON EURO + BONUSLAR

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Sarı - kırmızılılara 15 milyon euro + bonusların bulunduğu bir teklif yapan İspanyol temsilcisi, Galatasaray Yönetimi ile detayları görüşmek için bu hafta sonu İstanbul'a gelecek.

İMZAYA GİDECEK

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Burada yapılacak olan görüşmenin ardından Marcao'nun İspanya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Galatasaray'da birer kez şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşayan Marcao, geride bıraktığımız sezonda 38 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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