Son dakika: Galatasaray'da Marcao yuvadan uçuyor! İspanyol devi, İstanbul'a geliyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan seçime rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkanlık koltuğunu Burak Elmas'tan devralan Dursun Özbek, ilk iş olarak futbol direktörlüğüne Cenk Ergün'ü getirmişti. Teknik direktör konusunu da Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak çözen sarı - kırmızılılarda takıma yapılacak takviyeler ve ayrılacak oyuncular taraftarlar tarafından merak ediliyordu.

ABDÜLKERİM YARIŞINI GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yarışta olduğu Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaştı.

TAKİBE ALDI

Oyuncu ve kulübüyle anlaşan sarı - kırmızılıların kısa sürede transferi açıklaması beklenirken, Bardakcı da Galatasaray'ı Instagram hesabından takibe aldı.

GÖZLER, MARCAO'YA ÇEVRİLMİŞTİ

Galatasaray'ın bu hamlesinin ardından gözler, Avrupa devlerinin radarında olan ve Fatih Terim döneminde transfer edilen Brezilyalı stoper Marcao'ya çevrildi.

İLK ADIM ATILDI

İspanya La Liga ekibi Sevilla, uzun süredir kadrosuna katmak istediği başarılı futbolcu için ilk somut adımı attı.

15 MİLYON EURO + BONUSLAR

Sarı - kırmızılılara 15 milyon euro + bonusların bulunduğu bir teklif yapan İspanyol temsilcisi, Galatasaray Yönetimi ile detayları görüşmek için bu hafta sonu İstanbul'a gelecek.

İMZAYA GİDECEK

Burada yapılacak olan görüşmenin ardından Marcao'nun İspanya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Galatasaray'da birer kez şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşayan Marcao, geride bıraktığımız sezonda 38 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

