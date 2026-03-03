SON DAKİKA | Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Arjantin iddialarına menajerinden olay yanıt

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonda kazanılan tarihi şampiyonlukların en büyük mimarlarından biri olan, taraftarın sevgilisi Mauro Icardi'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi Galatasaray yönetimini ve taraftarları düşündürmeye devam ediyor.

Sarı-Kırmızılı takımdaki geleceği henüz netleşmeyen 33 yaşındaki Arjantinli golcü için ülkesinden her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılırken, en ciddi dedikodu olan River Plate flörtüne birinci ağızdan yanıt geldi.

MENAJER PİNO'DAN RİVER PLATE İDDİALARINA NOKTA!

Arjantin'in önde gelen spor kanallarından TyC Sports'a konuşan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, haftalardır spor kamuoyunu meşgul eden River Plate transferine kapıları net bir şekilde kapattı.

Icardi'nin ülkesine döneceği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanlayan Pino, yaptığı kısa ve öz açıklamada; "River Plate cephesinden şu ana kadar hiç telefon almadım. Ortada resmi bir temas yok." ifadelerini kullanarak taraftarın yüreğine su serpti.

YENİ SÖZLEŞMEDE '11 MİLYON EURO' KRİZİ!

River Plate iddiaları şimdilik rafa kalksa da Galatasaray ile Icardi arasındaki asıl zorlu sürecin yeni sözleşme görüşmelerinde yaşanması bekleniyor.

Mevcut kontratında yıllık 11 milyon euro gibi astronomik bir rakam kazanan Arjantinli yıldız için Sarı-Kırmızılı yönetim kemer sıkma politikasına hazırlanıyor. Yönetimin, ilerleyen yaşını (33) ve takımın bütçe dengelerini göz önünde bulundurarak yeni sözleşme teklifinde bu rakamı ciddi şekilde aşağıya çekmek istediği kulislerde en çok konuşulan konuların başında geliyor.

BU SEZONKİ KARNESİ NASIL?

Daha önceki 3 sezonda kazanılan şampiyonluklarda aslan payına sahip olan Mauro Icardi, sözleşmesinin son yılına girdiği bu sezon da takımına kritik katkılar sağlamaya devam ediyor. Arjantinli süperstar, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı toplam 36 resmi maçta rakip fileleri 15 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da 2 asist yaptı.