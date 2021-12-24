Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed transferi FIFA'lık oluyor!

Son dakika: Galatasaray'da gündem devre arası yapılacak transferler... Dış transfer kadar iç transferde de hareketli günler geçiren sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed anlaşması krize dönüştü.

4 MİLYON DOLAR GEÇERSİZ

Mısır’dan gelen bilgilere göre Zamalek, Mohamed için Galatasaray’ın elinde bulunan 4 milyon dolar'lık satın alma hakkının geçersiz olduğu iddiasıyla FIFA’ya başvurdu. Geçici yönetim tarafından yapılan anlaşmada imzası olan kişinin, imza yetkisi olmadığını FIFA’ya bildirdi.

Galatasaray’ın Mohamed’in haklarını almak istiyorsa yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini FIFA’ya iletti. Zamalek’in yaptığı bu hamle sonrasında Galatasaray’ın da FIFA’ya konuyla ilgili bir açıklama gönderdiği iddia edildi. Ancak Galatasaray'ın yaptığı açıklama ile ilgili herhangi bir detay verilmedi.

