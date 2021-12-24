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Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed transferi FIFA'lık oluyor!

24.12.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed transferi FIFA'lık oluyor. Geçtiğimiz sezon başında Zamalek kulübünden transfer edilen Mısırlı golcünün opsiyonunu kullanmak isteyen sarı-kırmızılılar ilginç bir olayla karşılaştı. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bu transferi bitirmek isteyen sarı-kırmızılı yetkililer düğmeye bastı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed transferi FIFA'lık oluyor!

Son dakika: Galatasaray'da gündem devre arası yapılacak transferler... Dış transfer kadar iç transferde de hareketli günler geçiren sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed anlaşması krize dönüştü.

4 MİLYON DOLAR GEÇERSİZ

Mısır’dan gelen bilgilere göre Zamalek, Mohamed için Galatasaray’ın elinde bulunan 4 milyon dolar'lık satın alma hakkının geçersiz olduğu iddiasıyla FIFA’ya başvurdu. Geçici yönetim tarafından yapılan anlaşmada imzası olan kişinin, imza yetkisi olmadığını FIFA’ya bildirdi.

Galatasaray’ın Mohamed’in haklarını almak istiyorsa yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini FIFA’ya iletti. Zamalek’in yaptığı bu hamle sonrasında Galatasaray’ın da FIFA’ya konuyla ilgili bir açıklama gönderdiği iddia edildi. Ancak Galatasaray'ın yaptığı açıklama ile ilgili herhangi bir detay verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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