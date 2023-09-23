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Son dakika: Galatasaray'da şoke eden sakatlık! Başakşehir maçının 27. dakikasında direkt olarak soyunma odasına götürüldü...

23.09.2023 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın sol beki Kazımcan Karataş, Başakşehir maçının 27. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Direkt olarak soyunma odasına götürülen Kazımcan’ın yerine oyuna Kaan Ayhan dahil oldu.

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların sol beki Kazımcan Karataş sakatlandı.

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Kazımcan, maçın 26. dakikasında orta sahada Eden Karzev ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.

Sağlık ekibinin saha içindeki müdahalesine rağmen oyuna devam edemeyen 20 yaşındaki futbolcu direkt soyunma odasına gitti.

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Kazımcan Karataş’ın yerine 29. dakikada oyuna Kaan Ayhan girdi. Genç futbolcu karşılaşmaya 11’de başlamıştı. Galatasaray'dan Kazımcan için henüz bir açıklama yapılmadı.

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