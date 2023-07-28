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Son dakika: Galatasaray'da transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Manchester United'ın yıldızıyla anlaşma sağlandı...

28.07.2023 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi'nin transferini resmen açıklayan Galatasaray'da takviyelerin ardı arkası kesilmiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un orta saha talebi sonrasında birçok yıldız ismi gündemine alan sarı - kırmızılılarda listenin en başında Manchester United'dan Fred yer alıyordu. İngiliz basını, transferi duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz sezon elde edilen zaferde büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin bonservisini Paris Saint-Germain'den aldı. Transferi açıklayan sarı - kırmızılılar için sıcak bir gelişme daha yaşandı. Transfer bombasını İngiliz basını patlattı...

GÜNDEMDE FRED VARDI

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Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren yönetim, gündemine birçok ismi almıştı. Listenin başında ise Manchester United'ın yıldız futbolcusu Fred yer alıyordu.

ANLAŞMAYA VARILDI!

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Sky Sports'un haberine göre Galatasaray, Fred ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki futbolcunun sarı - kırmızılı kulübün şartlarını kabul ettiği bildirildi.

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Oyuncu cephesinden olumlu sonuç alan Galatasaray'ın kısa süre içinde Manchester United ile de son prosedürleri giderip, transferi açıklamayı hedeflediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 56 resmi maça çıkan Fred, 6 gol - 6 asistlik bir performans sergilemişti.

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