Son dakika: Galatasaray'da transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Manchester United'ın yıldızıyla anlaşma sağlandı...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz sezon elde edilen zaferde büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin bonservisini Paris Saint-Germain'den aldı. Transferi açıklayan sarı - kırmızılılar için sıcak bir gelişme daha yaşandı. Transfer bombasını İngiliz basını patlattı...

GÜNDEMDE FRED VARDI

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren yönetim, gündemine birçok ismi almıştı. Listenin başında ise Manchester United'ın yıldız futbolcusu Fred yer alıyordu.

ANLAŞMAYA VARILDI!

Sky Sports'un haberine göre Galatasaray, Fred ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki futbolcunun sarı - kırmızılı kulübün şartlarını kabul ettiği bildirildi.

Oyuncu cephesinden olumlu sonuç alan Galatasaray'ın kısa süre içinde Manchester United ile de son prosedürleri giderip, transferi açıklamayı hedeflediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 56 resmi maça çıkan Fred, 6 gol - 6 asistlik bir performans sergilemişti.

