Son dakika: Galatasaray'da yıldız isim, ayrılığını resmen açıkladı! 'Bittiği için üzgün değilim'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş ile girdiği yarıştan galip ayrılarak Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kazanılan zaferle birlikte gözünü transfere ve Şampiyonlar Ligi'ne diken sarı - kırmızılılarda yaşanan ayrılık dikkat çekti.

JUAN MATA VEDA ETTİ

Galatasaray'a sezon başında bedelsiz olarak katılan Juan Mata, sosyal medyadan kulübe veda etti.

"YAŞANDIĞI İÇİN MUTLUYUM"

Galatasaray'da forma giydiği için gururlu olduğunu dile getiren Mata, "Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum. Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok gururluyum. Stadımızda yarattığınız atmosfer ve deplasmanlardaki sesiniz bize her zaman evimizde gibi hissettirdi. Tartışmasız bir şekilde dünyanın en iyi taraftarları sizsiniz. Erden Timur'a özel bir teşekkür. Galatasaray'a olan sevginiz ve bu kulübü geliştirme çabanız, takdire şayan. Vizyonunuz, kulübü ileri götürecek. Sen iyi bir adamsın ve bu benim için en önemli şey." ifadelerini kullandı.

Sarı - kırmızılı formayla bu sezon 18 resmi maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.



