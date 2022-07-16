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Son dakika: Galatasaray'da Yunus Akgün'ün performansı parmak ısırttı! Sosyal medya çıldırdı...

16.07.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'daki kampında sürdüren Galatasaray, buradaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc takımıyla karşılaştı. Sarı - kırmızılılara sezon başında geri dönen ve taraftarların büyük beklentisinin olduğu Yunus Akgün, müsabakada gösterdiği performansla beğeni topladı. Galatasaray taraftarları, sosyal medyada oyuncuya övgüler yağdırdı.

Son dakika: Galatasaray'da Yunus Akgün'ün performansı parmak ısırttı! Sosyal medya çıldırdı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2022/23 sezonuna Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Sigma Olomouc ile karşılaştı. Sarı - kırmızılı takım karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, Yunus Akgün'ün performansı maça damgasını vurdu.

Profertil Arena Hartberg'de oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Yunus Akgün ve 65. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti.

YUNUS AKGÜN'DEN HARİKA GOL

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Karşılaşmanın 59. dakikasında gelişen Galatasaray atağında rakip ceza alanının içinde topla buluşan Yunus Akgün, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla kaleciyi mağlup etti ve şık bir gole imza attı.

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GOMIS'E "AL DA AT" DEDİ

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Görüntüler D-Smart'tan alınmıştır

Mücadelenin 65. dakikasında sağ kanattan rakip ceza sahasının içine kat eden Yunus Akgün, boş pozisyondaki Bafetimbi Gomis'i gördü. Fransız futbolcu ise tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ YAĞMURU

Yunus Akgün'ün 1 gol - 1 asistlik performansı sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada genç futbolcu için övgü dolu ifadeler kullandı.

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