Son dakika: Galatasaray'da Yunus Akgün'ün performansı parmak ısırttı! Sosyal medya çıldırdı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2022/23 sezonuna Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Sigma Olomouc ile karşılaştı. Sarı - kırmızılı takım karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, Yunus Akgün'ün performansı maça damgasını vurdu.

Profertil Arena Hartberg'de oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Yunus Akgün ve 65. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti.

YUNUS AKGÜN'DEN HARİKA GOL

Karşılaşmanın 59. dakikasında gelişen Galatasaray atağında rakip ceza alanının içinde topla buluşan Yunus Akgün, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla kaleciyi mağlup etti ve şık bir gole imza attı.

GOMIS'E "AL DA AT" DEDİ



Görüntüler D-Smart'tan alınmıştır

Mücadelenin 65. dakikasında sağ kanattan rakip ceza sahasının içine kat eden Yunus Akgün, boş pozisyondaki Bafetimbi Gomis'i gördü. Fransız futbolcu ise tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ YAĞMURU

Yunus Akgün'ün 1 gol - 1 asistlik performansı sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada genç futbolcu için övgü dolu ifadeler kullandı.





