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Son dakika: Galatasaray'dan ayrılan Luis Campos, PSG'ye gidiyor! Kerem Aktürkoğlu...

22.05.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'a gelerek büyük bir sürprize imza atan Luis Campos, görevin başında çok kalmayarak sarı-kırmızılı takımdan ayrılmıştı. Dünyaca ünlü ismin PSG'de işbaşı yapacağı öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray'dan ayrılan Luis Campos, PSG'ye gidiyor! Kerem Aktürkoğlu...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri... Burak Elmas'ın seçim kararı almasıyla Galatasaray'la ilişiği kesilen Luis Campos, PSG Sportif Direktörü olacak.

Fransa basınındaki haberlere göre; Luis Campos, PSG'nin sportif direktörü Leonardo Araujo'nun yerine en güçlü aday. Campos tercihi Real Madrid'e gitmekten vazgeçen Mbappe tarafından da onaylandı.

PARİS SAINT GERMAIN'LE 3 YILLIK SÖZLEŞME YENİLEDİ

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Fransız ekibi, Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. 2025'e kadar sözleşmesini uzatan yıldız oyuncunun, kulübünden senelik 100 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Mbappe'ye ayrıca 300 milyon euro imza parası ödenecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NU SATMASI BEKLENİYORDU

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Sattığı oyuncularla ününe ün katan Luis Campos'un hedefinde Kerem Aktürkoğlu'nu rekor bedelle Avrupa'da bir kulübe satmak vardı. Tecrübeli ismin takımdan ayrılmasının ardından Kerem Aktürkoğlu'nun rüyaları suya düşmüş oldu.

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Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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