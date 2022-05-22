Son dakika: Galatasaray'dan ayrılan Luis Campos, PSG'ye gidiyor! Kerem Aktürkoğlu...

Son dakika haberleri... Burak Elmas'ın seçim kararı almasıyla Galatasaray'la ilişiği kesilen Luis Campos, PSG Sportif Direktörü olacak.

Fransa basınındaki haberlere göre; Luis Campos, PSG'nin sportif direktörü Leonardo Araujo'nun yerine en güçlü aday. Campos tercihi Real Madrid'e gitmekten vazgeçen Mbappe tarafından da onaylandı.

PARİS SAINT GERMAIN'LE 3 YILLIK SÖZLEŞME YENİLEDİ

Fransız ekibi, Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. 2025'e kadar sözleşmesini uzatan yıldız oyuncunun, kulübünden senelik 100 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Mbappe'ye ayrıca 300 milyon euro imza parası ödenecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NU SATMASI BEKLENİYORDU

Sattığı oyuncularla ününe ün katan Luis Campos'un hedefinde Kerem Aktürkoğlu'nu rekor bedelle Avrupa'da bir kulübe satmak vardı. Tecrübeli ismin takımdan ayrılmasının ardından Kerem Aktürkoğlu'nun rüyaları suya düşmüş oldu.

