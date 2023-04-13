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Son dakika: Galatasaray'dan ayrıldı, dünyası başına yıkıldı! Marcao, Manchester United maçında İspanyolları çıldırttı..

13.04.2023 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final etabı ilk maçında Manchester United ile Fenerbahçe'yi eleyerek tur atlayan Sevilla karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan müsabakaya Marcao'nun performansı damga vurdu. Uzun süre sonra Sevilla formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı stoper, karşılaşmanın 20. dakikasında kalesinde iki gol gören İspanyol ekibinin taraftarlarını çıldırttı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'dan ayrıldı, dünyası başına yıkıldı! Marcao, Manchester United maçında İspanyolları çıldırttı..

Son dakika haberleri: Manchester United ile Sevilla, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final etabı ilk maçında kozlarını paylaştı. İngiliz devi, Old Trafford'da ağırladığı rakibine karşı ilk 20 dakikada 2-0'lık üstünlük kurdu. İki golü de Marcel Sabitzer kaydederken, Sevilla'da Marcao'nun performansı tartışma yarattı.

İKİ GOLDE DE HATA YAPTI

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Sakatlıktan dönen ve uzun süre sonra Sevilla formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan Marcao, takımının yediği 2 golde de pozisyon hatası yaptı.

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PERFORMANSI DA YETERSİZ KALDI

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Yenilen gollerin yanı sıra Brezilyalı stoperin birebir pozisyonlarda kolay çalım yemesi ve rakiplerine oranla ağır kalması dikkat çekti.

TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

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Marcao'nun Manchester United karşısındaki performansı sosyal medyada tartışmalara neden olurken, İspanyol taraftarların da tepkisini çekti. Sevilla'yı destekleyen futbolseverler, Marcao ve yanında oynayan Nianzou ikilisini eleştiri yağmuruna tuttu.

SEZON BAŞINDA GELMİŞTİ

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Marcao, sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle çok fazla maç kaçıran 26 yaşındaki futbolcu, 8 resmi karşılaşmada 585 dakika süre aldı.

Görüntüler Exxen'den alınmıştır

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