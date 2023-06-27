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Son dakika: Galatasaray'dan büyük sürpriz! Fenerbahçe'nin eski yıldızı, kiralık olarak Türkiye'ye geri dönüyor...

27.06.2023 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı - kırmızılılar; Mauro Icardi'nin bonservisini almak için uğraşlarını sürdürürken, alternatifler için de görüşmelerine devam ediyor. Aslan'ın gündemine bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Vedat Muriqi geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'dan büyük sürpriz! Fenerbahçe'nin eski yıldızı, kiralık olarak Türkiye'ye geri dönüyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş ile girdiği yarıştan galip ayrılarak Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı - kırmızılılarda kazanılan zaferin mimarlarından olan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için uğraşlar devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı.

Icardi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da alternatif isimler için de çalışmalar hız kazandı.

SÜRPRİZ: VEDAT MURIQI!

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beIN Sports'un haberine göre sarı - kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş olan Vedat Muriqi'yi kiralamak için harekete geçti.

TRANSFERDE ISRARCI

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Galatasaray'ın transferde ısrarcı olduğu belirtilirken, yaşanan gelişme sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Bu sezon Real Mallorca formasıyla 37 resmi maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 16 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.


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