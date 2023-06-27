Son dakika: Galatasaray'dan büyük sürpriz! Fenerbahçe'nin eski yıldızı, kiralık olarak Türkiye'ye geri dönüyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş ile girdiği yarıştan galip ayrılarak Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı - kırmızılılarda kazanılan zaferin mimarlarından olan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için uğraşlar devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı.

Icardi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da alternatif isimler için de çalışmalar hız kazandı.

SÜRPRİZ: VEDAT MURIQI!

beIN Sports'un haberine göre sarı - kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş olan Vedat Muriqi'yi kiralamak için harekete geçti.

TRANSFERDE ISRARCI

Galatasaray'ın transferde ısrarcı olduğu belirtilirken, yaşanan gelişme sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Bu sezon Real Mallorca formasıyla 37 resmi maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 16 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.



