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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Ederson bombası! Sarı kırmızılılar Fernando Muslera'nın yerini Manchester City'nin yıldızı ile doldurmayı planlıyor...

Galatasaray'da Victor Osimhen transfer gündeminin bir numaralı öznesi olmuşken, kaleci konusunda bir türlü istediği sonuca ulaşamayan sarı kırmızılılar gündemine Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u aldı. Menajerler aracılığıyla oyuncunun durumu soruldu.

SON DAKİKA: Galatasaray'dan Ederson bombası! Sarı kırmızılılar Fernando Muslera'nın yerini Manchester City'nin yıldızı ile doldurmayı planlıyor...
Burak Kavuncu
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
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Süper Lig’in devlerinden Galatasaray kaleci transferinde hızlanıyor. Fernando Muslera’nın takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Cimbom, bir süredir farklı isimlerle görüşüyor fakat net bir sonuç alamıyordu. Sezonun yakınlaşmasıyla birlikte kaleci transferini bitirmek isteyen Galatasaray, Manchester City’nin Brezilyalı eldiveni Ederson’un durumunu resmen sordu.

MAAŞTA ANLAŞILIRSA FORMAYI GİYECEK

SON DAKİKA: Galatasaray dan Ederson bombası! Sarı kırmızılılar Fernando Muslera nın yerini Manchester City nin yıldızı ile doldurmayı planlıyor... 1

Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre Galatasaray, Manchester City forması giyen Ederson'un resmi olarak şartlarını sordu. Brezilyalı eldiven 'maaş beklentisi' karşılanırsa, Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.

TAFFAREL’DEN ARACILIK İSTENDİ

SON DAKİKA: Galatasaray dan Ederson bombası! Sarı kırmızılılar Fernando Muslera nın yerini Manchester City nin yıldızı ile doldurmayı planlıyor... 2

Brezilyalı kaleci Ederson’un Galatasaray’a transferini kolaylaştırabilecek en önemli isim ise sarı-kırmızılıların efsane kalecisi ve eski antrenörü Claudio Taffarel. Taffarel’den transferde aracı olmasını isteyen Cimbom, transferi bitirmek için elini çabuk tutmak istiyor.

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Manchester City FC son dakika galatasaray transfer haberleri Ederson
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