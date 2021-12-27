Son dakika: Galatasaray'dan Farioli'ye teklif! Fatih Terim ile görüşülecek...

Son dakika: Galatasaray'da Francesco Farioli sesleri... Sarı-kırmızılı ekibin Antalyaspor'u evinde 2-0 yendiği maçta Nef Stadı'nda sürpriz bir isim vardı. Fatih Karagümrük'ten ayrılan Francesco Farioli, Galatasaray'ın maçını izlemek için tribünlerde yerini almıştı. Hal böyle olunca sosyal medyada birçok dedikodu ortaya atıldı. Çıkan dedikoduların doğru olduğu kısa süre sonra anlaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

FATİH TERİM SICAK BAKMIYOR

İlk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Karagümrük’ün başında çıktığı 27 maçta 1.52 puan ortalaması tutturan Farioli’nin, Fatih Terim’in ekibine girmesi için sarı kırmızılı kulübün dolaylı yönden kendisine teklif yaptığı belirtildi. Başkan Burak Elmas ve yönetimin olumlu yaklaştığı bu olaya teknik direktör Terim’in şimdilik sıcak bakmadığı belirtildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

Elmas ve Terim hafta içinde konuyla ilgili bir görüşme yaparak Farioli’nin teknik ekibe dahil edilip edilmeyeceğine karar verecek. Francesco Farioli'nin ismi henüz Vitor Pereira görevden ayrılmadan önce Fenerbahçe ile anılmış ve sarı lacivertli ekibin başarılı teknik adamla anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü. VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, o dönem Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen teknik direktör Francesco Farioli hakkında açıklama yapmıştı.

Süleyman Hurma, "Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımız gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam." ifadelerini kullanmıştı.

(Hürriyet)



