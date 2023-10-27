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Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe ile oynanacak olan Süper Kupa finali için açıklama! 'Fenerbahçeliler de bizimle aynı fikirde!', 'Cumhurbaşkanımız bu konuya el atmalı!'

27.10.2023 15:10 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa finalinin nerede oynanacağı merak ediliyordu. TFF, yaptığı açıklamayla finalin Suudi Arabistan'da düzenleneceğini duyurmuştu. Sarı - kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk, kritik maçla ilgili flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de 2022/23 sezonunun şampiyonu Galatasaray olmuştu. Türkiye Kupası'nda ise finalde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe zafere ulaşmıştı. İki ezeli rakip, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecekti. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa finalinin 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacağını açıklamıştı.

Bu kararın ardından her iki takım taraftarları da finalin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasına tepki göstermişti.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten de bu konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

İşte Öztürk'ün sözleri;

"TARAFTARLARIMIZ YİNE BAYRAKLARINI HAZIRLASIN"

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"Rizespor, Karadeniz'in dalgaları gibi.. Beklenmedik galibiyetler, beklenmedik mağlubiyetler alıyor. Böyle futbol şehirlerinin takımlarıyla oynamayı çok seviyoruz. Sonrasında Kasımpaşa ve Bayern Münih maçlarımız var. Hatay deplasmanı için İstanbul'a gelmeden, üç gün orada kalacağız ve Hatay'a devam edeceğiz. İyi oynayan kazansın. Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Geçen sene 'Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın' dedik. Taraftarlarımız yine bayraklarını hazırlarsın."

"ALMANYA'YA 3 PUAN İÇİN GİDECEĞİZ"

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"Bayern Münih maçına 3 puan için gideceğiz. Bir iddia varsa, Galatasaray kazanmak için oynar. Bayern Münih maçında kısmetsizdik. Şans bizden yana değildi. 90 değil, 190 dakika da olsa o gün 'Galatasaray kazanır' derdim. Bayern Münih'in maçta bir üstünlüğü yoktu."

"FENERBAHÇE TARAFTARI DA BİZİMLE AYNI GÖRÜŞTE"

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"Fenerbahçe'yi önce evimizde ağırlayacağız. Sonra Süper Kupa maçına çıkacağız. Fenerbahçe ile ertesi gün de oynarız. Hiç sorun değil. Taraftarlarımızı ve beni de rahatsız eden, Cumhuriyet'in 100. yılında başka ülkede oynamak. Biz başkaları gibi kendimizi Cumhuriyet ilan etmedik. Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray mottosu ile yola çıktık. Sadece bu yıl için söylüyoruz. TFF, Londra derse, Madrid derse de gider oynarız. Süper Kupa'nın bir başka ülkede oynanmasını taraftar olarak istemiyorum. Galatasaraylıların düşüncesi bu. Eminim Fenerbahçe taraftarının da görüşü bu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BU KONUYA EL ATMALI"

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"Ankara'da mı, Samsun'da mı oynarız bilemem. Kadıköy'de bile oynarız. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayalım. Neden başka ülkenin insanlarıyla uğraşalım. Taraftarlar yarı yarıya otursun. Cumhurbaşkanı da gelsin ve kupayı versin. Artık TFF konuşmaktan bıktık! Bu yanlışı düzeltsinler. Seneye nerede isterlerse oynarız. Cumhurbaşkanımız bu konuya el atmalı."

"ALEMİN KRALIYLA DA OYNARIZ"

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"Fenerbahçe ile kısa bir süre sonra oynamak sorun değil. Maçtan 24 sat geçer, biz alemin kralıyla da oynarız."

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