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Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçeli taraftarları çok kızdıracak paylaşım!

12.04.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: ING Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta mücadelesinde Galatasaray Nef'in Fenerbahçe Beko'yu 76-70 mağlup etmesinin ardından sosyal medya karıştı. Futbolda Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrasında kulübün resmi hesabından yapılan göndermelere basketbol maçının ardından Galatasaray'dan misilleme geldi.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçeli taraftarları çok kızdıracak paylaşım!

Son dakika haberleri: Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 76-70 mağlup etti. Sarı - lacviertlilerin son bölümdeki çabası yeterli olmayınca Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan galip ayrılan Galatasaray Nef'ten maç sonunda sarı - lacivertlileri kızdıracak bir paylaşım geldi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i konuk etti.

Sarı - lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanan maçı Galatasaray Nef, 76-70'lik skorla kazandı ve taraftarlarını sevince boğdu.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

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Müsabakanın bitmesinin ardından sosyal medya karıştı. Galatasaray Nef resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım, ortalığı alevlendirdi.

KANARYA VE ASLAN

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Sarı - kırmızılıların hesabından yapılan paylaşımda kafesin içerisinde yer alan bir kanaryanın, aslan kükremesinin ardından ortalıktan kaybolduğu görüldü. Tweet'te ayrıca kanarya ve susma emojileri de yer aldı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ

Bu paylaşım, Galatasaray taraftarları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, sarı - lacivertli taraftarlardan tepki çekti.

FUTBOLA MİSİLLEME

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında derbide konuk ettiği Galatasaray'ı Miha Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından "Bir aslan miyav dedi" yazısıyla bir video paylaşılmıştı.

Galatasaray Nef'in attığı tweet'in Fenerbahçe'ye misilleme olduğu iddia edildi.

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