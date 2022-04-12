Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçeli taraftarları çok kızdıracak paylaşım!

Son dakika haberleri: Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 76-70 mağlup etti. Sarı - lacviertlilerin son bölümdeki çabası yeterli olmayınca Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan galip ayrılan Galatasaray Nef'ten maç sonunda sarı - lacivertlileri kızdıracak bir paylaşım geldi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i konuk etti.

Sarı - lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanan maçı Galatasaray Nef, 76-70'lik skorla kazandı ve taraftarlarını sevince boğdu.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Müsabakanın bitmesinin ardından sosyal medya karıştı. Galatasaray Nef resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım, ortalığı alevlendirdi.

KANARYA VE ASLAN

Sarı - kırmızılıların hesabından yapılan paylaşımda kafesin içerisinde yer alan bir kanaryanın, aslan kükremesinin ardından ortalıktan kaybolduğu görüldü. Tweet'te ayrıca kanarya ve susma emojileri de yer aldı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ

Bu paylaşım, Galatasaray taraftarları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, sarı - lacivertli taraftarlardan tepki çekti.

FUTBOLA MİSİLLEME

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında derbide konuk ettiği Galatasaray'ı Miha Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından "Bir aslan miyav dedi" yazısıyla bir video paylaşılmıştı.

Galatasaray Nef'in attığı tweet'in Fenerbahçe'ye misilleme olduğu iddia edildi.

