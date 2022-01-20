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Son dakika: Galatasaray'dan giden şahlanıyor! Emre Akbaba şov yapıyor! Okan Kocuk'tan sonra...

20.01.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan gidenler değere biniyor! Geçtiğimiz gün Giresunspor maçında kalesinde devleşen ve Trabzonspor'un son dakikada 2 penaltısını kurtaran Okan Kocuk'tan sonra Emre Akbaba da şovuna devam ediyor. Alanyaspor'a kiralanan orta saha oyuncusu takımıyla birlikte çıktığı son 5 maçta 3 gole katkı yapmayı başardı.

Son dakika: Galatasaray'dan giden şahlanıyor! Emre Akbaba şov yapıyor! Okan Kocuk'tan sonra...
Emre Akbaba

Emre Akbaba

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Alanyaspor
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Galatasaray'da sezon başı Fatih Terim'in özel isteğiyle takımdan kiralık olarak gönderilen isimler adeta küllerinden doğdu. Okan Kocuk ve Emre Akbaba'yı forma şansı bulamamasından dolayı kiralık olarak gönderen Sarı-Kırmızılılar büyük pişmanlık yaşıyor.

OKAN KOCUK PARMAK ISIRTTI

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Sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk, Süper Lig'in 22. haftasındaki Trabzonspor maçına damga vuran isim oldu. Bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken 26 yaşındaki file bekçisi mücadelede birçok kurtarışın dışında Bakasetas'a iki kez penaltıda geçit vermedi.

Son dakika: Okan Kocuk, Trabzonspor'a duvar oldu! Bu maç tarihe geçer...Son dakika: Okan Kocuk, Trabzonspor'a duvar oldu! Bu maç tarihe geçer...

EMRE AKBABA ŞOV YAPIYOR

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Galatasaray'dan kiralık olarak giden bir diğer isim de Emre Akbaba, Alanyaspor'da şov yapıyor. Takımıyla çıktığı son 5 maçta 3 gol kaydeden orta saha oyuncusu adeta küllerinden doğdu. Sosyal medyada büyük alkış toplayan Emre Akbaba'ya büyük destek var.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Alanyaspor Okan Kocuk Emre Akbaba
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