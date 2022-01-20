Son dakika: Galatasaray'dan giden şahlanıyor! Emre Akbaba şov yapıyor! Okan Kocuk'tan sonra...

Galatasaray'da sezon başı Fatih Terim'in özel isteğiyle takımdan kiralık olarak gönderilen isimler adeta küllerinden doğdu. Okan Kocuk ve Emre Akbaba'yı forma şansı bulamamasından dolayı kiralık olarak gönderen Sarı-Kırmızılılar büyük pişmanlık yaşıyor.

OKAN KOCUK PARMAK ISIRTTI

Sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk, Süper Lig'in 22. haftasındaki Trabzonspor maçına damga vuran isim oldu. Bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken 26 yaşındaki file bekçisi mücadelede birçok kurtarışın dışında Bakasetas'a iki kez penaltıda geçit vermedi.

EMRE AKBABA ŞOV YAPIYOR

Galatasaray'dan kiralık olarak giden bir diğer isim de Emre Akbaba, Alanyaspor'da şov yapıyor. Takımıyla çıktığı son 5 maçta 3 gol kaydeden orta saha oyuncusu adeta küllerinden doğdu. Sosyal medyada büyük alkış toplayan Emre Akbaba'ya büyük destek var.

