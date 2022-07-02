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Son dakika: Galatasaray'dan Kuwait Airways açıklaması! 5 yıl için 80 milyon dolar iddia edilmişti...

02.07.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Kuveyt Devlet Fonu yetkilileriyle yaptığı sponsorluk görüşmesinin detaylarının ortaya çıktığı iddia edilmişti. Sarı - kırmızılı kulübün sponsorluk anlaşmasından 5 yıllığına 80 milyon dolar almaya hazırlandığı öne sürülmüştü. Galatasaray'dan konuyla alakalı KAP'a resmi açıklama geldi.

Son dakika: Galatasaray'dan Kuwait Airways açıklaması! 5 yıl için 80 milyon dolar iddia edilmişti...

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın dev bir sponsorluk anlaşmasına imza atmaya hazırlandığı iddia edilmiş ve bu iddia taraftarları heyecanlandırmıştı. Sarı - kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile Kuveyt Devlet Fonu yetkilileri arasında görüşme gerçekleştirildiği ve görüşmenin detaylarının belli olduğu öne sürülmüştü. Galatasaray, bugün KAP'a yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Kuwait Airways ile yapılan görüşmelerin başlangıç noktasında olduğunu açıklayan Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"FARKLI AŞAMALARA GELDİK"

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"Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirme yönünde, gerekse yeni iş birlikler üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çerçevede çeşitli kurumlarla farklı aşamalara gelmiş çalışmalarımız devam etmektedir."

"GÖRÜŞMELERİMİZ BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA"

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"Uluslararası havayolu firması Kuwait Airways ile olan görüşmelerimiz henüz başlangıç noktasındadır. Yönetimimizin benimsediği şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

5 YIL İÇİN 80 MİLYON DOLAR İDDİASI

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Kuveyt Devlet Fonu heyetiyle Galatasaray Yönetimi arasında yapıldığı iddia edilen görüşmede, fona bağlı Kuveyt Havayolları'nın (Kuwait Airways), stat isim sporsorluğunun masaya yatırıldığı ortaya atılmıştı.

Bu sponsorluk karşılığında Galatasaray stat çevresindeki reklam işleri de dahil olmak üzere, 5 yıllığına toplam 80 milyon Dolar’lık (1.3 milyar TL) bir gelir elde edeceği öne sürülmüştü.

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