Son dakika: Galatasaray'dan 'Mauro Icardi'li gönderme! Başakşehir maçındaki o pozisyon için...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45+8. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

GALATASARAY'DAN FLAŞ HAMLE

Bu skorla birlikte en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e yükselterek liderliğini sürdüren Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

"KARAR DEVAM (!)"

Sarı - kırmızılıların Twitter hesabından, "Icardi'ye ceza sahasında yapılan müdahale ve karar devam (!)" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaşıldı.

Tweet'te Mauro Icardi'nin ceza sahası içinde pozisyon takibi yaptığı sırada rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı an yer aldı. Hakem Halil Umut Meler, bu pozisyon sonrasında devam kararı vermişti.

Galatasaray'ın paylaşımı, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve retweet aldı.

