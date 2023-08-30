Son dakika: Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hediyesi! Orta sahaya dünyaca ünlü yıldız hamlesi...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya gelmişti. İlk maçı 3-2 kazanan sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan rövanştan da 2-1'lik galibiyetle ayrılarak adını grup etabına yazdırmıştı. Galatasaray'da tur sevincinin yanı sıra transferde de hareketli günler yaşanıyor.

TEMASLAR SIKLAŞTIRILDI

Sabah'ın haberine göre iddialı bir takım kurmak isteyen yönetim, orta saha rotasyonunu genişletmek için harekete geçti. Galatasaray, Tanguy Ndombele konusunda Tottenham ile temaslarını sıklaştırdı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Sarı - kırmızılıların Fransız orta saha oyuncusu için 2 milyon euro kiralama, 6 milyon euro da satın alma teklifi yaptığı belirtildi.

Haberin devamında 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun maaşının 2.4 milyon euro'sunun karşılanabileceği de Tottenham'a iletildiği kaydedildi.

Tottenham'ın biraz daha fiyat artırılması durumunda Galatasaray'a 'hayır' demeyeceği aktarıldı.

Bu arada Sky Sports, Tottenham'ın transfer döneminde ne olursa olsun Ndombele'den kurtulmak istediğini iddia etti.

Tottenham formasıyla 91 maça çıkan Ndombele, 10 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.

