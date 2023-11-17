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Son dakika: Galatasaray'dan TFF'ye Süper Kupa başvurusu! "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynansın!"

17.11.2023 16:15 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Sarı - kırmızılı kulüp, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu Süper Lig şampiyonluğuyla tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Sarı - kırmızılı kulüpten, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için TFF'ye resmi başvuru yapıldı.

"ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA OYNANSIN"

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Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasının tartışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verilen derbi mücadelenin bu yıl Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine alınmasını ve hatta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasını TFF'ye yazı göndererek resmi talepte bulundu. (DHA)

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