SON DAKİKA | Galatasaray derbisi öncesi flaş 'seyirci' kararı! Beşiktaş duyurdu: Geliyoruz!

Son dakika: Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı taraftarların Galatasaray deplasmanında yer alacağını açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ali Sami Yen deplasmanındayız. GELİYORUZ" denildi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan da yaptığı açıklamada, "Deplasman yasağını doğru bulmuyorum. Çocukken İnönü Stadı'nda hep yarı yarıya olurdu. Belki bu söylediğim şimdiki kombinelere bakılınca romantik gelecektir. Biz Manchester seyircisini, Bayern seyircisini ağırlayabiliyorsak, Beşiktaş'ı da Fenerbahçe'yi de ağırlamalıyız. Kendi taraftarımızla da oraya gitmeliyiz" demişti.







