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Son dakika: Galatasaray durmuyor! Dünya yıldızlarına bir yenisi daha ekleniyor: Roberto Firmino!

03.03.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve sezon başından bu yana dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'ye imza attıran sarı - kırmızılıların gündemindeki yeni ismin Liverpool'un yıldız futbolcusu Roberto Firmino olduğu ortaya çıktı. Transfer gelişmesinin detayları ise belli oldu.

Son dakika: Galatasaray durmuyor! Dünya yıldızlarına bir yenisi daha ekleniyor: Roberto Firmino!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 23 haftada topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan Aslan, ara transfer döneminde ise Nicolo Zaniolo'ya imza attırarak oldukça dikkat çekmişti.

GALATASARAY'A FIRMINO ÖNERİSİ

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Galatasaray'ın gündemindeki dünyaca ünlü bir diğer yıldız da ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Sacha Boey'in sözleşmesini uzatmak için oyuncunun menajerlik firması Rogon ile görüşmelere başlayan sarı - kırmızılılara İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Roberto Firmino önerildi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

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İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı yıldızın yeni bir macera istediği ve bu nedenle Galatasaray'a sıcak bakabileceği kaydedildi.

SEZON SONUNDA BEDAVAYA

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Galatasaray'ın ise transfer hamlesini gündemine aldığı ve sezon sonunda imza parası formülüyle imzayı attırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Bu sezon Liverpool formasıyla 25 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 9 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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