Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını giyen Tolga Ciğerci'nin yeni adresi Beşiktaş oluyor!

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Takım kaptanlarından Josef de Souza'nın dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle bugün ameliyat masasına yatacak olması ve sahalardan 2-3 ay süreyle uzak kalacak olması nedeniyle rota orta saha transferine çevrildi..

Süper Lig'in ilk 6 haftasında görev alamayacak olan Brezilyalı yıldızın yerine gündeme sürpriz bir isim geldi.

Siyah-beyazlı takımın halihazırda elinde merkezde oynayabilecek oyuncuları; Gedson Fernandes, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Atiba ve Kartal Kayra Yılmaz.

ISMAEL ONAY VERİRSE TOLGA CİĞERCİ İLE MASAYA OTURULACAK

Öncelikle Wolverhampton ve D. Alaves hazırlık maçlarında takımı görmek isteyen Fransız hoca, raporunu yönetime iletecek. Beşiktaş orta sahayı yedekleyebilecek bir alternatif harekatı yaparsa henüz hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan 30 yaşındaki Tolga Ciğerci ile görüşülecek.

BAŞAKŞEHİR'DEKİ PERFORMANSI

Şubat 2021'de Fenerbahçe'den Başakşehir'e giden Tolga, 1.5 sezonda Başakşehir formasını 47 maçta giydi, 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Ciğerci, daha önce Galatasaray formasını da terletmişti. (Sabah)

