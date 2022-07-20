SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını giyen Tolga Ciğerci'nin yeni adresi Beşiktaş oluyor!

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını giyen Tolga Ciğerci'nin yeni adresi Beşiktaş oluyor!

20.07.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve son olarak Başakşehir formalarını terleten Togla Ciğerci, turuncu - lacivertli takımla sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkmıştı. Yeni sezon hazırlıklarını Valerien Ismael yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ın 30 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi düşündüğü öne sürüldü.

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını giyen Tolga Ciğerci'nin yeni adresi Beşiktaş oluyor!

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Takım kaptanlarından Josef de Souza'nın dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle bugün ameliyat masasına yatacak olması ve sahalardan 2-3 ay süreyle uzak kalacak olması nedeniyle rota orta saha transferine çevrildi..

Süper Lig'in ilk 6 haftasında görev alamayacak olan Brezilyalı yıldızın yerine gündeme sürpriz bir isim geldi.

Siyah-beyazlı takımın halihazırda elinde merkezde oynayabilecek oyuncuları; Gedson Fernandes, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Atiba ve Kartal Kayra Yılmaz.

ISMAEL ONAY VERİRSE TOLGA CİĞERCİ İLE MASAYA OTURULACAK

20211025_2_50591755_70002515_thumb

Öncelikle Wolverhampton ve D. Alaves hazırlık maçlarında takımı görmek isteyen Fransız hoca, raporunu yönetime iletecek. Beşiktaş orta sahayı yedekleyebilecek bir alternatif harekatı yaparsa henüz hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan 30 yaşındaki Tolga Ciğerci ile görüşülecek.

BAŞAKŞEHİR'DEKİ PERFORMANSI

fv3j80mxkamqphg

Şubat 2021'de Fenerbahçe'den Başakşehir'e giden Tolga, 1.5 sezonda Başakşehir formasını 47 maçta giydi, 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Ciğerci, daha önce Galatasaray formasını da terletmişti. (Sabah)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş resmen açıkladı! KAP geldi...Beşiktaş resmen açıkladı! KAP geldi...
Doğmamış çocuğuma ev tuttuk, kulüp para istediDoğmamış çocuğuma ev tuttuk, kulüp para istedi
Fenerbahçe'de 560 milyonluk fiyasko!Fenerbahçe'de 560 milyonluk fiyasko!
Anahtar Kelimeler:
transfer Başakşehir beşiktaş fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

Diyanet'ten 'Cübbeli Ahmet'e yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'

Diyanet'ten 'Cübbeli Ahmet'e yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'

F.Bahçeliler mest oldu! Herkes onu konuşuyor...

F.Bahçeliler mest oldu! Herkes onu konuşuyor...

Real Madrid'in yıldızı, Fenerbahçe'yi heyecanlandırdı!

Real Madrid'in yıldızı, Fenerbahçe'yi heyecanlandırdı!

"Futbolcu değil" Buruk'tan olumsuz rapor!

"Futbolcu değil" Buruk'tan olumsuz rapor!

Galatasaray'da şova devam! Erden Timur bitiriyor...

Galatasaray'da şova devam! Erden Timur bitiriyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.