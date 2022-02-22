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Son dakika: Galatasaray - Göztepe maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim yorumu! 'Kafalarda soru işareti kalıyor...'

22.02.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Göztepe'yi mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İzmir ekibi hakemlere isyan etti. İki penaltıyla gülen Galatasaray, deplasmanda kazanamama serisini de bitirdi. 'Böyle hakem yönetimi olunca kafalar karışıyor' diyen ünlü hakem yorumcusu Erman Toroğlu, sert sözlerle eleştirilerine devam etti. Eleştirilerden Galatasaray'ın yıldızları da nasibini aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray - Göztepe maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim yorumu! 'Kafalarda soru işareti kalıyor...'

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray, dün akşam konuk olduğu Göztepe deplasmanında mucize bir üç puan kazandı. Gomis'in iki penaltısıyla skora giden Galatasaray'da, maç sonunda yine Torrent'e büyük öfke vardı. Göztepe'nin kaptanları Halil Akbunar ve İrfan Can hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi. Erman Toroğlu da maçın hakemiyle VAR hakemini sert bir şekilde eleştirdi.

SON DAKİKA: Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi mağlup ettiği maçtan sonra ortalık karıştı. Göztepe kaptanları Arda Kardeşler'e tepki göstermişti. Ünlü hakem yorumcusu Erman Toroğlu, hakemin yönetimini değerlendirirken ayrıca Galatasaraylı oyuncuları da yerden yere vurdu.

Göztepe - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR) - Spor - İzmir -

'BU ADAMLARIN GALATASARAY'DA YERİ YOK'

'90 dakika sahada G.Saray takımını idare edecek bir tane oyuncu yoktu. Herkes bir şekilde bildiğini oynuyordu. Mesela Taylan, mesela Ömer Bayram… Bunlar G.Saray kadrosunda olmaması gereken oyuncular.

Göztepe - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR) - Spor - İzmir -

'KAFALARDA SORU İŞARETİ KALIYOR'

Bence dün gecenin yıldızı VAR'daki Mete Kalkavan'dı. Çok doğru bir şekilde pozisyonlara el koydu ve hakemi çağırdı. Bu kadar VAR'a gidildiği zaman da sahadaki hakemin otoritesi kalmıyor, seyirci de isyan etmeye başlıyor. Maçı idare eden VAR mı yoksa sahadaki hakem mi diye haliyle kafalarda soru işareti kalıyor. Düşünün VAR olmasa maç kaç kaç biterdi. Ben size söyleyeyim, kaç kaç bitmezdi, karakolda biterdi!
Heyecan dolu bir maçtı, biraz top oynamaya çalışan takım Göztepe idi. G.Saray hiçbir şey oynamadan büyük takım avantajıyla bu maçı kazandı. Ama sakın G.Saray bu görüntüyle düzelir falan demeyin. Galatasaray için bu maç 3 puan değil 6 puanlık maçtı.

Göztepe - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR) - Spor - İzmir -

Göztepe'yi çukura itti, kendi çukurun üstüne tutundu. Bakınız G.Saray'ın nerelerde olması gerekirken biz neler yazıyoruz. Çok kestirmeden şunu söyleyeyim ve yazımı bitireyim; bu sahadaki G.Saray'ın sorumlusu başta Fatih Terim'dir, sonra yeni seçilen başkan ve yönetimdir, sonra da bu başkanın getirdiği bu teknik adamdır.'

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