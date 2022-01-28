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Son dakika Galatasaray haberi: 600 milyon euroluk hamle! Galatasaray taraftarı sevinçten çılgına döndü

28.01.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarını sevinçten çılgına çeviren hamle sonunda geldi. Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent ile yeni bir planlama yapan Burak Elmas, dünyaca ünlü sportif direktör Luis Campos ile anlaşmaya vardı. Luis Campos bundan böyle transfer, altyapı ve oyuncu satışına yardım edecek. Dünyaca ünlü isim bugüne kadar toplam 600 milyon euroluk satış gerçekleştirmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: 600 milyon euroluk hamle! Galatasaray taraftarı sevinçten çılgına döndü

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-Kırmızılı camiayı çok mutlu eden bir haber geldi. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası görev başına Domenec Torrent'i getirip futbol takımının onun ekibine emanet eden Elmas'tan yeni bir hamle geldi. Dünyaca tanınan ve mesleğinin en iyilerinden olarak gösterilen sportif direktör Luis Campos ile de anlaşma sağlandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Galatasaray'ın maçını seyreden Campos ile her konuda anlaşma sağlandı.

600 MİLYON EUROLUK SATIŞ YAPTI

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Galatasaray ile her konuda anlaşan Campos, daha önce Real Madrid, Lille ve Monaco gibi kulüplerde sportif direktörlük görevi yapmıştı. Oyuncu havuzunun çok geniş olmasıyla tanınan Campos, bugüne kadar 600 milyon euroluk oyuncu satışı yaptı ve dünyada bu alandaki rekoru elinde tutuyor.

MBAPPE'Yİ DE O SATMIŞTI

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Transfer denilince ilk akla gelen isimlerden olan Campos, dünyanın konuştuğu Mbappe transferinde de büyük rol oynamıştı. 57 yaşındaki tecrübeli isim Mbappe'yi küçük yaşta keşfederek Monaco'nun A takımına çıkartmış ve daha sonra Paris Saint Germain'e 145 milyon euroya satmıştı.

"BURAK YILMAZ'IN FUTBOLUNA AŞIĞIM" DEMİŞTİ

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2014-2016 yıllarında Monaco'da görev yapan Luis Campos, Burak Yılmaz hakkında da flaş açıklamalarda bulunmuştu. Falcao'nun o dönem sakatlık yaşamasının ardından Burak Yılmaz'ı istediğini dile getiren Campos, maaşının yüksek olmasından dolayı bu transferden vazgeçip Berbatov'u aldıklarını ifade etmişti. Campos, Burak Yılmaz için, "Onu Lille'e transfer ettiğimde Burak Yılmaz ile konuştum. 'Futboluna uzun süredir aşığım. Bu yaşa kadar Avrupa'ya neden transfer olmadığını anlayamıyorum. Burada Lille ile büyük bir meydan okuma olacak. Güzel bir şehir, iyi bir antrenör, gelecek vaat eden bir kadro, iyi tesisler. Eksik olan tek şey sensin, sen eksik parçasın. Karakterinle ve olağanüstü kişiliğinle bu genç takıma liderlik yapacaksın.' dedim. Gözleri parladı. Kimyayı hissetti." açıklamasını yapmıştı.

KEŞFETTİĞİ DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER ŞÖYLE

Kylian Mbappe

Anthony Martial

Dimitar Berbatov

Fabinho

Thomas Lemar

Joao Moutinho

Radamel Falcao

Tiemoue Bakayoko

Benjamin Mendy

Bernardo Silva

James Rodriguez

Ricardo Carvalho

(Milliyet)

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Galatasaray Futbol Kulübü
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