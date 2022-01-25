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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

25.01.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Domenec Torrent birçok dedikodunun oluşmasını sağlamıştı. Galatasaray yönetim kurulunda yer alan Işıtan Gün'ün, Fatih Terim görevdeyken Torrent ile görüştüğü ve takıma onun getirdiği iddia edilmişti. Işıtan Gün'ün sosyal medya hesaplarında çıkan paylaşımların ardından Burak Elmas istifasını istedi. Bunun üzerine Işıtan Gün, Türkiye'den ayrıldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Torrent, Sarı-Kırmızılı ekiple çıktığı 3 maçtan puan alamadı ve kalesinde 9 gol gördü. Galatasaray yönetiminde yer alan Işıtan Gün'ün Domenec Torrent ile Fatih Terim henüz görevdeyken görüştüğü iddia edilmişti. Bu haberin ardından Galatasaraylı taraftarlar Işıtan Gün'e tepki göstermiş ve eski paylaşımlarını gün yüzüne çıkartmıştı...

YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR SKANDAL YARATTI

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Galatasaray'da yönetici Işıtan Gün'ün Twitter'daki eski paylaşımları taraftarın tepkisini çekti. Taraftarlar Işıtan Gün'ün yıllar önceki bu paylaşımlarından dolayı istifa çağrısında bulunmuştu. Bu konu hakkında açıklama yapan Burak Elmas'ta "Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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7 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

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Bu olayın ardından Başkan Burak Elmas'ın Işıtan Gün'den istifasını istedi. Işıtan Gün'de bu istifa duyurusunun ardından Türkiye'den 7 gün önce ayrıldı. Futboldaki yeni yapılanmada önemli rol oynayacağı konuşulan Işıtan Gün'ün Domenec Torrent projesi tamamlanmadan kendisi takımdan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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