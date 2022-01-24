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Son dakika: Galatasaray'da ortalık karışacak... Erman Toroğlu resmen bombaladı! 'Bir arkadaşım telefon açtı'

24.01.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor mağlubiyeti sonrası ortalık karıştı. Erman Toroğlu, Galatasaray yönetiminde görev alan Işıtan Gün hakkında flaş ifadeler kullandı. Toroğlu,"Bir arkadaşım telefon açtı. Işıtan Gün beni aradı dedi. Ee? dedim. Erman hocaya söyle, 'Fatih Terim hakkında iyi yorum yapmasın, aleyhine yorum yapsın' dedi. Fatih Terim'in lehine yorum yapmasın demiş benim için. Sana mı soracağım lan ne konuşacağımı?" dedi.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Trabzonspor mağlubiyeti sonrası kazan kaynadı... Sarı-Kırmızılı taraftarlar maç sonunda yönetimi protesto ederken stadyum çıkışında da yönetim kuruluna tepkilerine devam ettiler. Domenec Torrent yönetiminde 3 maça çıkan Galatasaray, toplam 9 gol yiyerek puanla tanışamadı. Trabzonspor derbisi sonrası canlı yayında Galatasaray maçını değerlendiren Erman Toroğlu, Galatasaray yönetiminden Işıtan Gün hakkında flaş ifadeler kullandı.

"SANA MI SORACAĞIM LAN KİME NE YORUM YAPACAĞIMI?"

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Erman Toroğlu yaptığı telefon görüşmesini anlattı ve şu sözleri söyledi, "Işıtan diye bir adam varmış Galatasaray'da... Bir arkadaşım telefon açtı. Arkadaşımın ismini vermek istemiyorum, eski bir arkadaşım. Beni Işıtan Gün aradı dedi. Dedi ki, Erman hocaya söyle iyi yorum yapmasın, aleyhine yorum yapsın dememi söylemiş. Sana mı soracağım lan kime ne yorum yapacağımı?" dedi.

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"SEN KİMSİN YA?"

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Işıtan Gün'e, "Sen kimsin ya? Sen satın mı almak istiyorsun? Ben senelerdir bu camianın içindeyim. Sana mı soracağım ne konuşacağımı? Sen başkasıyla mı karıştırdın bizleri. Ben kaç yerden kovulmuşum. İnanamadım buna. Burak Elmas'ta bu adamı yanında tuttuğuna göre aynı kaba yapıyorlar demektir kusura bakmayın." ifadelerini kullandı.

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Erman Toroğlu Galatasaray Futbol Kulübü
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