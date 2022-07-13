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Son dakika Galatasaray haberi: Idrissa Gueye transferinde Galatasaray'a ters köşe! Gueye Galatasaray'a transfer olacak mı?

13.07.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip, birçok isimle temaslarına devam ederken Fransa Ligue 1'in güçlü ekiplerinden Paris Saint-Germain de top koşturan Idrissa Gueye'yi listesine almıştı. Oyuncu için ciddi şekilde girişimlere başlayan Sarı-Kırmızılı ekibe, Senegalli oyuncudan şaşırtan bir hamle geldi. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Idrissa Gueye transferinde Galatasaray'a ters köşe! Gueye Galatasaray'a transfer olacak mı?
Idrissa Gueye

Idrissa Gueye

SEN Senegal
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, yeni hocası Okan Buruk ile şampiyonluk kupasına uzanmak isterken transferde de adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakcı hamlelerinin ardından orta saha bölgesine de Porto'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmıştı.

LİSTE BAŞI: GUEYE!

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Alternatifli bir orta saha kurmak isteyen Sarı-Kırmızılı ekip bir ismi daha kadrosuna katmak isterken, listenin başında bulunan oyunculardan olan, Fransız ekibi PSG'nin 2019 yılında 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Idrissa Gueye de yeni gelişmeler yaşanıyor.

AYRILMASI BEKLENİYORDU!

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Orta saha için en güçlü adaylardan biri olan Idrissa Gueye'nin PSG ile görüşme sağladığı ve kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan oyuncunun Fransız devi ile yollarını ayırması beklenirken, Galatasaray cephesi de bu görüşmenin ardından oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı.

G.SARAY'A TERS KÖŞE!

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L'Équipe'e göre; Gueye gelecek sezon PSG'de kalmayı düşünüyor. Galatasaray kendisiyle ilgileniyor. PSG ile görüşmeler sürüyor. Ancak Senegalli orta saha oyuncusu Paris kulübüyle sözleşmesinin son yılında da çalışmayı düşünüyor. Oyuncu Türk kulübünün ödeme zorluğu çekmesi yüzünden korkak davranıyor.

'AYRILIK DÜŞÜNMÜYOR'

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Idrissa Gueye, PSG'nin transfer döneminde yollarını ayırmak istediği oyunculardan biri ve sözleşmesinin bitimine bir yıl var. Paris kulübü ile Galatasaray arasında Senegalli için bir anlaşma var. Ancak L'Équipe'ye göre Gueye, Japonya'daki yaz kampına alınmayacak olmasına rağmen gelecek sezon ayrılmayı düşünmüyor.

NEDENİ: ÖDENMEYEN MAAŞLAR

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PSG, Idrissa Gueye'nin gitmesine izin verirse 5 milyon euro kazanabilir. Ancak gazeteye göre oyuncu ile Galatasaray arasında anlaşma olma ihtimali uzak. 32 yaşındaki Senegallyi Türk kulüpleri tarafından ödenmeyen maaşlar korkutuyor. Paris'teki maaşı ve bir sonraki Dünya Kupası'nın yakınlığı göz önüne alındığında, ayrılmak gerçekten cazip gelmiyor.

97 MAÇ 7 GOL

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Idrissa Gueye 2019 yılından bu yana formasını giydiği PSG'de 111 resmi karşılaşmaya çıktı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 7 gol ve 6 asistlik katkı yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Gueye, Senegalli Milli Takımı'nda ise 97 kez sahaya çıkarken 7 gol ve 3 asist kaydetti.


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