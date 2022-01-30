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Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Belözoğlu, Galatasaraylıları çıldırtacak! Bu transfer tarihe geçecek... Ellerinden kaptı

30.01.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Domenec Torrent'in transfer çalışmalarına hız vermesinin ardından transferde gelecek ve gidecek isimler belirlendi. Çalışmalara çok hızlı başlayan Torrent, 4 maçta alınan 4 yenilginin ardından takımla toplantı yaptı. Yönetimden de transfer isteyen Torrent, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'in transfer edilmesini istedi. Emre Belözoğlu'nun da Başakşehir'e istediği bu transferde Başakşehir vites arttırdı ve anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Belözoğlu, Galatasaraylıları çıldırtacak! Bu transfer tarihe geçecek... Ellerinden kaptı

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Domenec Torrent yönetiminde 4 maçta 4 mağlubiyet alan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. İlk transferini kaleye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Barcelona'nın B takımında forma giyen Inaki Pena ile her konuda anlaştı. Bunun yanında kanat transferi isteyen İspanyol çalıştırıcı Torrent, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'i çok istediğini yönetime bildirmişti. Sarı-kırmızılılar bu transfer için görüşmelere başlarken Emre Belözoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi. Takımının en değerli oyuncularından biri olan Visca'yı Trabzonspor'a kaptıran Belözoğlu, Visca'nın yerini Trezeguet ile dolduruyor. İşte detaylar...

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SON DAKİKA: GALATASARAYLILAR ÇILDIRACAK, ANLAŞMA BİLE SAĞLANDI

La-star-dAston-Villa-Trezeguet-a-anticipe-ses-heroiques-de

Başakşehir yönetimi, Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu yıldız oyuncunun menajerini arayarak transferi bitirdi. 27 yaşındaki oyuncunun menajeri ile her konuda anlaşan Başakşehir, Trezeguet'i de ikna etti ve Galatasaray'ın elinden kaptı. Emre Belözoğlu'nun bu hamlesi Galatasaray taraftarını çılgına çevirdi. Sosyal medyada büyük tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar bundan dolayı Burak Elmas ve yönetimini de eleştirdi.

İNGİLTERE'DE MUTSUZ DURUMDA

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Ligimizde bir dönem Kasımpaşa forması giyen ve 71 maçta 25 gol, 18 asistlik performansla Avrupa'nın büyük takımlarının radarına giren Trezeguet, Aston Villa'ya 10 milyon Euro gibi bir bedelle transfer olmuştu. İngiltere'de beklenilen performansı veremeyince mutsuz olan Trezeguet, Türkiye'ye geri dönüp tekrar çıkış yapmak istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylılar ismini duyunca çıldırdı! Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Pena, geldiğine pişman olabilir...Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylılar ismini duyunca çıldırdı! Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Pena, geldiğine pişman olabilir...


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Emre Belözoğlu
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