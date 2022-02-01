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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sekidika, Eyüpspor'a resmen kiralandı...

01.02.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto 1. Lig ekibi transferlerine devam ediyor. Galatasaray'da forma şansı bulamayan Jesse Sekidika sezon sonuna kadar Eyüpspor'a kiralandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sekidika, Eyüpspor'a resmen kiralandı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da forma şansı bulamayan oyuncuların en başında gelen Jesse Sekidika, Eyüpspor'a resmen kiralandı. Spor Toto 1. Lig'de çok tecrübeli bir kadro kuran İstanbul ekibi yeni transferini resmen açıkladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Jesse Sekidika! Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Jesse Sekidika'ya hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz."

Sekidika sezonun ilk devresinde Belçika ekibi Leuven'de kiralık olarak oynamıştı.

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Bu sezon yaptıkları transferlerle kendinden söz ettiren Eyüpspor daha önce, Strahil Popov, Bogdan Stancu, Zvonimir Kozulj, Cenk Ahmet Akkılıç, Umut Bulut, Pa Dibba gibi isimlere imza attırarak kadrosuna tecrübeli isimleri katmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Jesse Sekidika
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