Son dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da Victor Osimhen için olay yaratan iddia! Yeni adresi belli oldu...

Son dakika Galatasaray Haberleri... Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların da sözleşme yapmak istediği Osimhen'in yeni adresini duyurdular...

"YENİ ADRESİ BELLİ OLDU"

ESPN'de yer alan haberde; Galatasaray, Osimhen konusunda Napoli ile anlaşma sağlayamadı. Osimhen'in yeni adresinin de belli olduğu aktarıldı.

JUVENTUS'A TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Haberin detaylarında, Osimhen'in kalıcı transfer için Juventus'a gitmek istediği yazıldı. Ayrıca haberde Manchester United'ın maaş bütçesini düşürmek istediği için Osimhen'den vazgeçtiği ifade edildi.