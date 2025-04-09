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Son dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da Victor Osimhen için olay yaratan iddia! Yeni adresi belli oldu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.04.2025 07:32
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Son dakika Galatasaray Haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı. Birçok takımın yakından ilgilendiği Nijeryalı golcü için yeni adresinin belli olduğu ifade edildi.

Son dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da Victor Osimhen için olay yaratan iddia! Yeni adresi belli oldu...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray Haberleri... Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların da sözleşme yapmak istediği Osimhen'in yeni adresini duyurdular...

"YENİ ADRESİ BELLİ OLDU"

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ESPN'de yer alan haberde; Galatasaray, Osimhen konusunda Napoli ile anlaşma sağlayamadı. Osimhen'in yeni adresinin de belli olduğu aktarıldı.

JUVENTUS'A TRANSFER OLMAK İSTİYOR

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Haberin detaylarında, Osimhen'in kalıcı transfer için Juventus'a gitmek istediği yazıldı. Ayrıca haberde Manchester United'ın maaş bütçesini düşürmek istediği için Osimhen'den vazgeçtiği ifade edildi.

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