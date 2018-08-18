Galatasaray saat 19.05'te Emre Akbaba'nın transferini açıkladı. 3 yıllık sözleşmeye imza atan Emre Akbaba, her bir sezon için 1 milyon 750 bin euro sabit ücret alacak. Alanyaspor'a ise transfer için 4 milyon Euro ödeneceği KAP'a bildirildi.
Sarı-kırmızılı ekip tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Emre Akbaba ve kulübü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
FENERBAHÇE'YE GÖNDERME
Galatasaray, Emre Akbaba'nın transferini duyurduğu videoda "Kadıköy" ve "Köprüden önce son çıkış" görüntüleriyle Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.
Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Süper Lig'e bir yıldız daha geldi
Galatasaray, Emre Akbaba transferini açıkladı
Serdar Gürler: "Beşiktaş beni istedi, Huesca için her şeyi yaptım"
Emre Akbaba, Galatasaray'da
Zürih'ten açıklama: Fenerbahçe Michael Frey için verilen süreyi aştı, anlaşma yok
İlkay Gündoğan Almanya Milli Takımı'nı bırakmayacağını açıkladı!
İtalyan basınından Salih Uçan için çarpıcı yorumlar!
Avrupa liglerinde biten transferler!
Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!
Cenk Gönen, Gazişehir Gaziantep'te
Avrupa'nın en büyüğü belli oldu
Trabzonspor'da Özkan Sümer yönetime istifasını sundu!
Claudia Romani kumdan kale yaparken yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum