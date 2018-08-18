Galatasaray, Emre Akbaba transferini açıkladı

Galatasaray saat 19.05'te Emre Akbaba'nın transferini açıkladı. 3 yıllık sözleşmeye imza atan Emre Akbaba, her bir sezon için 1 milyon 750 bin euro sabit ücret alacak. Alanyaspor'a ise transfer için 4 milyon Euro ödeneceği KAP'a bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekip tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Emre Akbaba ve kulübü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Galatasaray, Emre Akbaba'nın transferini duyurduğu videoda "Kadıköy" ve "Köprüden önce son çıkış" görüntüleriyle Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

