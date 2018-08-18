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Galatasaray, Emre Akbaba transferini açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

Galatasaray, Emre Akbaba transferini KAP'a bildirdi. Galatasaray, Emre Akbaba için 4 milyon Euro bonservis öderken, 3 yıllık sözleşme imzalanan Emre Akbaba ise her yıl için 1 milyon 750 bin Euro ödeyecek.

Galatasaray, Emre Akbaba transferini açıkladı

Galatasaray saat 19.05'te Emre Akbaba'nın transferini açıkladı. 3 yıllık sözleşmeye imza atan Emre Akbaba, her bir sezon için 1 milyon 750 bin euro sabit ücret alacak. Alanyaspor'a ise transfer için 4 milyon Euro ödeneceği KAP'a bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekip tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Emre Akbaba ve kulübü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME
Galatasaray, Emre Akbaba'nın transferini duyurduğu videoda "Kadıköy" ve "Köprüden önce son çıkış" görüntüleriyle Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

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Emre Akbaba Galatasaray

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