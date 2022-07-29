Son dakika Galatasaray haberleri! Galatasaray'ın yeni transferi Midtsjö, bu akşam 22.30'da İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Hem taraftarın hem de Okan Buruk'un istediği 6 numara transferi mutlu sonla bitti. Sarı-kırmızılılar, Fredrik Midtsjö'yü 3 yıllığına renklerine kattı. Okan Buruk'un bizzat görüştüğü 28 yaşındaki isim ikna oldu ve İstanbul'a gelmek için yola çıktı.

22.30'DA İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın her türlü anlaşma sağladığı ve sağlık kontrollerinden geçirmek için İstanbul'a davet ettiği Fredrik Midtsjö, bu aksam 22.30'da İstanbul'da olacak. Geçen sezon 41 maça çıkan tecrübeli oyuncu 6 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı. Galatasaray, Fredrik Midtsjö'nün kulübü AZ Alkmaar'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

FREDRİK MİDTJSÖ KİMDİR?

Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te Norveç'in Trondelag iline bağlı Stjordal ilçesinde dünyaya geldi. Temmuz 2022 itibariyle 28 yaşındadır. Önlibero ve merkez orta saha olarak performans gösterebilen Midtsjö, Hollanda Eredivisie'den AZ Alkmaar'da oynuyor. Futbolcunun buradaki kontratı Haziran 2023'e kadar devam ediyor.



