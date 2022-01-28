Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarı hayatında ilk kez böyle tepki gösteriyor! Aralarında para toplamak isteyenler bile var...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'e verilen arayı değerlendirip oyuncuların kondisyonlarını yükseltmek için bir hazırlık maçı ayarlayan Domenec Torrent umduğunu bulamadı. Taktik denediği için maçın canlı yayınlanmasını istemeyen teknik adama maç başında tepki zaten çok büyüktü. Karşılaşma sonunda da Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor karşısında 6-2 mağlubiyet gelince taraftarlar adeta kazan kaldırdı... Bu mağlubiyet Türkiye sınırlarını aşıp Brezilya'da bile yankı uyandırdı.

TORRENT İLE DALGA GEÇTİLER

Bir dönem Flamengo'da çalışan Domenec Torrent orada başarılı bir performans sağlayamamıştı. Flamengolu taraftarların çok hoşlanmadığı isimlerin başında gelen İspanyol çalıştırıcı için yapılan paylaşım gündem oldu. Tuzlaspor'a 6-2 yenilmesini öğrenen Brezilyalılar Torrent ile adeta dalga geçti. Yapılan paylaşımda ''İşte görün, Guardiola'nın 1 numaralı yardımcısı bu adam. 4 maçta 4 kez yenildi. 15 gol yedi." ifadeleri sosyal medyayı salladı. Galatasaray taraftarının da destek verdiği bu paylaşım gündem oldu.

KENDİ ARALARINDA PARA TOPLAMAYI BİLE DÜŞÜNENLER VAR!

Galatasaray yönetiminden memnun kalmayan taraftarlar sosyal medyada açtıkları etiketle yönetimi istifaya davet ediyor. #BurakTorrentEleleİstifa etiketine yorumlarda bulunan taraftarlardan bazıları tazminat parası toplamayı bile talep etti.

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