Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni sezona Okan Buruk ile hazırlanıyor! Cimbom'a idmanda Müslüm Gürses dopingi

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta sürdürüyor.

Therme Stadı'nda, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcular, kuvvet ağırlıklı idman gerçekleştirdi.

Futbolcuların bir bölümü aletlerle kondisyon çalışırken, diğer grup ise zamana karşı koşular yaptı. Kaleciler ise antrenör Fadıl Koşutan yönetiminde takımdan ayrı çalıştırıldı.

MÜZİK DİNLEDİLER

Sarı-kırmızılı futbolcular, antrenman sonrası saha kenarında Müslüm Gürses'in "Unutamadım" parçasını dinlediler. Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt, yanında taşıdığı seyyar hoparlörden yabancı parçalar çaldı.

MÜSLÜM GÜRSES DOPİNGİ!

van Aanholt, Türk futbolcuların isteği sonrası da Müslüm Gürses'in "Unutamadım" parçasını açtı.

Galatasaray, çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürecek.



