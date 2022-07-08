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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni sezona Okan Buruk ile hazırlanıyor! Cimbom'a idmanda Müslüm Gürses dopingi

08.07.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına, yeni hocası Okan Buruk yönetiminde Avusturya'da sürdüren Galatasaray şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Futbolcular antrenmanda hırslı görüntüleri ile dikkat çekerken, gerçekleştirilen antrenmanda yaşanan detay dikkat çekti. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni sezona Okan Buruk ile hazırlanıyor! Cimbom'a idmanda Müslüm Gürses dopingi

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta sürdürüyor.

Therme Stadı'nda, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcular, kuvvet ağırlıklı idman gerçekleştirdi.

Futbolcuların bir bölümü aletlerle kondisyon çalışırken, diğer grup ise zamana karşı koşular yaptı. Kaleciler ise antrenör Fadıl Koşutan yönetiminde takımdan ayrı çalıştırıldı.

MÜZİK DİNLEDİLER

LKŞLK

Sarı-kırmızılı futbolcular, antrenman sonrası saha kenarında Müslüm Gürses'in "Unutamadım" parçasını dinlediler. Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt, yanında taşıdığı seyyar hoparlörden yabancı parçalar çaldı.

MÜSLÜM GÜRSES DOPİNGİ!

OKŞLKL

van Aanholt, Türk futbolcuların isteği sonrası da Müslüm Gürses'in "Unutamadım" parçasını açtı.
Galatasaray, çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürecek.


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Okan Buruk Müslüm Gürses galatasaray idman
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