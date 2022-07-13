Son dakika Galatasaray haberleri: Mario Balotelli Galatasaray'a transfer olacak mı? Yunus Akgün'den Balotelli sözleri!

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Graz kenti yakınlarında sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız kesmdeden devam ediyor. Birçok yeni ismi kadrosuna monte eden Sarı-Kırmızılı ekipte 2015-2016 sezonundan bu yana forma giyen Yunus Akgün, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YORULMAK ŞART!"

Fanatik'e konuşan Akgün, "Bu sezon Galatasaray'ın tek hedefi şampiyonluk. Türkiye Kupası da var ama şampiyonluk dışında başka bir başarıya tahammülümüz yok." derken, "İstanbul'da başlayıp, Avusturya'da devam eden kamp döneminde yeni sezona günde çift antrenman yaparak hazırlanıyoruz. Çok yorucu oluyor. Ama başarı için yorulmak şart." ifadelerini kullandı.

BALOTELLI GALATASARAY...

Yeni sezonda bir golcü takviyesi de yapmak isteyen Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri çeken, Yunus Akgün eski takım arkadaşı Balotelli'ye dair de konuştu. Genç oyuncu açıklamasında "Balotelli'nin Galatasaray'a gelmesini çok isterim" derken, "Adana Demirspor günlerim gerçekten çok güzeldi. O takıma ve camiaya çok şey borçluyum. Takımdaki en iyi arkadaşım Balotelli'ydi. Gerçekten çok iyi bir profesyonel." ifadelerini kullandı.

"ANTRENMAN KAÇIRMADI"

"Ne bir antrenman kaçırdığını gördüm ne de maçtan veya antrenmandan kaytardığını... Dışarıdan biraz problemli bir tip imajı veriyor ama son derece profesyonel bir oyuncu. Galatasaray formasını giymesini çok isterim. Bizde çok faydalı olacağına inanıyorum. O bana zaman zaman, 'Senin yerin Avrupa. Avrupa takımlarında çok başarılı olursun' şeklinde telkinlerde bulunuyor. Bu da beni ilerisi için cesaretlendiriyor." dedi.

5 MİLYON'A SERBEST KALIR!

Geçtiğimiz günlerde sözleşmesinde, '5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan golcü için Galatasaray'ın, 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı, transferin kısa bir süre içerisinde açıklanacağı iddia edilmişti. Öte yandan 31 yaşındaki santfora için ülkesi İtalya'da, Serie A'ya yükselen Monza'nın yanı sıra İspanya'dan Valencia da talip olduğu kaydedilmişti.



