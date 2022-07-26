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Son dakika Galatasaray haberleri! Sarı-kırmızılılara deprem etkisi yaratacak haber! Transfer bitti...

26.07.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri! Transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Galatasaray'da büyük bir şok yaşandı. Transferden sorumlu yönetici Erden Timur'un bir süredir peşinde olduğu Schalke 04 forması giyen Amine Harit ile her konuda anlaşma sağlandığı iddia edilmişti. Fakat Fransa'dan gelen haberler Galatasaray'a büyük bir şok yaşattı. Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'nın Amine Harit ile her konuda anlaştığı ve yıldız oyuncuya imza attıracağı ifade edildi. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri! Sarı-kırmızılılara deprem etkisi yaratacak haber! Transfer bitti...
Amine Harit

Amine Harit

FAS Fas
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılılarda yapılan transferler taraftarı mutlu ederken frene basılmıyor. Önümüzdeki sezon kesin olarak şampiyonluğa odaklanan Galatasaray'da Amine Harit şoku yaşanıyor. Okan Buruk'un çok istediği oyuncuların başında gelen Harit'in Marsilya'ya transfer olacağı öğrenildi.

GALATASARAY'I 2. KEZ REDDETTİLER

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Erden Timur'un Schalke 04'e önerdiği 4 milyon Euro'luk bedelin reddedilmesi üzerine yeni bir teklif yapan Galatasaray bu tekliften de olumsuz cevap aldı. Sarı-kırmızılılar, Schalke'ye 3 yıllık ödeme planıyla birlikte 5 milyon euro önermişti.

MARSİLYA TRANSFER BİTİRDİ

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Fransız devi Marsilya'nın, Harit'in 10 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip renklerine bağladığı iddia edildi. Galatasaray'ın 10 numara mevkisi olarak düşündüğü yıldız oyuncunun elden kaçması sarı-kırmızılılarda deprem etkisi yarattı.


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Cengiz Ünder Amine Harit galatasaray son dakika haberleri
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kadroya TÜRK sporcular yerleştirmek dururken ,neden yabancılara bu kadar para verilir anlamıyorum.

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