Son dakika Galatasaray haberleri! Sarı-kırmızılılara deprem etkisi yaratacak haber! Transfer bitti...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılılarda yapılan transferler taraftarı mutlu ederken frene basılmıyor. Önümüzdeki sezon kesin olarak şampiyonluğa odaklanan Galatasaray'da Amine Harit şoku yaşanıyor. Okan Buruk'un çok istediği oyuncuların başında gelen Harit'in Marsilya'ya transfer olacağı öğrenildi.

GALATASARAY'I 2. KEZ REDDETTİLER

Erden Timur'un Schalke 04'e önerdiği 4 milyon Euro'luk bedelin reddedilmesi üzerine yeni bir teklif yapan Galatasaray bu tekliften de olumsuz cevap aldı. Sarı-kırmızılılar, Schalke'ye 3 yıllık ödeme planıyla birlikte 5 milyon euro önermişti.

MARSİLYA TRANSFER BİTİRDİ

Fransız devi Marsilya'nın, Harit'in 10 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip renklerine bağladığı iddia edildi. Galatasaray'ın 10 numara mevkisi olarak düşündüğü yıldız oyuncunun elden kaçması sarı-kırmızılılarda deprem etkisi yarattı.



