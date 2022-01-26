Son dakika Galatasaray haberleri: Torrent'in yerine gelecek isim belli oldu! Konyaspor'un hocası İlhan Palut...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına geçen Domenec Torrent, Galatasaray'da çıktığı 3 maçta galibiyet alamazken kalesinde 9 gol gördü. Burak Elmas bu olayın ardından Torrent ile zoom programı üzerinden görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

ZOOM ÜZERİNDEN GÖRÜŞTÜLER

Sözcü'de yer alan habere göre; Olumsuz hava şartları nedeniyle Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Domenec Torrent ‘Zoom' üzerinden ‘online' (çevrimiçi) görüşerek durum değerlendirmesi yaptı. İspanyol hoca, Galatasaray’ın patronuna ilk olarak Trabzonspor maçında mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi fakat Burak Elmas'ı etkileyemedi.

TÜRK HOCA GELEBİLİR!

Domenec Torrent ile alınan sonuçlar tatmin etmezse sezon sonuna kadar Türk hoca ile anlaşma sağlanabilir. Bu konuda da İlhan Palut'un adı kulislerle konuşulmaya başlandı bile. Konyaspor ile harikalar yaratan teknik adam için Galatasaray taraftarı da olumlu yaklaşıyor.

