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Son dakika Galatasaray haberleri: Torrent'in yerine gelecek isim belli oldu! Konyaspor'un hocası İlhan Palut...

26.01.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da alınan mağlubiyetlerin ardından taraftarlar sosyal medyada ayaklandı. Fatih Terim'in gönderilmesiyle birlikte Burak Elmas ve yönetimine adeta cephe alan Galatasaraylılar Domenec Torrent'i istemiyor. Burak Elmas, alınan mağlubiyetlerin ardından İspanyol hocayla bir görüşme yaptığı ve mağlubiyetlerin nedenini sorduğu öğrenildi. Öte yandan gündeme bomba gibi düşen yeni teknik direktör iddiası da ortaya atıldı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Torrent'in yerine gelecek isim belli oldu! Konyaspor'un hocası İlhan Palut...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına geçen Domenec Torrent, Galatasaray'da çıktığı 3 maçta galibiyet alamazken kalesinde 9 gol gördü. Burak Elmas bu olayın ardından Torrent ile zoom programı üzerinden görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

ZOOM ÜZERİNDEN GÖRÜŞTÜLER

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Sözcü'de yer alan habere göre; Olumsuz hava şartları nedeniyle Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Domenec Torrent ‘Zoom' üzerinden ‘online' (çevrimiçi) görüşerek durum değerlendirmesi yaptı. İspanyol hoca, Galatasaray’ın patronuna ilk olarak Trabzonspor maçında mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi fakat Burak Elmas'ı etkileyemedi.

TÜRK HOCA GELEBİLİR!

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Domenec Torrent ile alınan sonuçlar tatmin etmezse sezon sonuna kadar Türk hoca ile anlaşma sağlanabilir. Bu konuda da İlhan Palut'un adı kulislerle konuşulmaya başlandı bile. Konyaspor ile harikalar yaratan teknik adam için Galatasaray taraftarı da olumlu yaklaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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