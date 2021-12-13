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Son dakika: Galatasaray hem Muslera'yı hem de maçı kaybetti

13.12.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadelede ev sahibi ekibin gol pozisyonunda ilginç bir an yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray hem Muslera'yı hem de maçı kaybetti
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 80. dakikasında Galatasaray savunmasının arkasına atılan topa kaleci Muslera müdahale etmek isterken, takım arkadaşı Luyindama ile çarpıştı ve tecrübeli kaleci yerde kaldı.

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Muslera yerde yatarken, ceza sahasının kenarına açılan topu alan Yatabare, geriden gelen takım arkadaşı Fajr'a pas verdi ve Fajr topu ağlara gönderdi.

Gol anında Luyindama ile çarpışan Muslera ise sakatlandıktan sonra sedye ile kenara gelmek zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Sivasspor Fernando Muslera Christian Luyindama
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