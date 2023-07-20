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Son dakika: Galatasaray'ı 1 ay boyunca bekletti sonra ise teklifi reddetti! Yıldız futbolcu Leandro Paredes'e tepki yağıyor...

20.07.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyon unvanını korumak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Kaan Ayhan, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu katan sarı - kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuna kadar transferlerinin birçoğunu hedefliyordu. Aslan'da orta saha takviyesi için gündeme PSG'den Leandro Paredes gelmişti. Arjantinli yıldızın kararı, sarı - kırmızılı taraftarları kızdırdı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonuna teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacağı maça odaklanan Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Kaan Ayhan, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu katan sarı - kırmızılılarda orta saha takviyesi için gündeme birçok isim gelmişti.

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Aslan'ın radarında bulunan futbolculardan biri ise geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren ve PSG'ye geri dönen Leandro Paredes'ti.

GÖRÜŞMELER 1 AYDIR DEVAM EDİYORDU

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Fransız deviyle 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan sarı - kırmızılılar, yaklaşık 1 aydır oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyordu.

TEKLİFİ REDDETTİ

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Ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Arjantinli futbolcu, bir süredir beklettiği Galatasaray'ın teklifini reddetti.

Paris Saint-Germain'den ayrılığı kesinleşen 29 yaşındaki orta saha için Lazio'nun devrede olduğu ve temaslarına devam ettiği belirtildi.

Leandro Paredes'in bu kararı sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada oyuncuya büyük tepki gösterdi.

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