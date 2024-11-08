SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA: Galatasaray Icardi'nin ön çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyata alınacağını duyurdu!

SON DAKİKA: Galatasaray Icardi'nin ön çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyata alınacağını duyurdu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.11.2024 12:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Tottenham karşısında oynanan mücadelede sakatlanarak yerini Michy Batshuayi'ye bırakan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin son durumu belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray Icardi'nin ön çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyata alınacağını duyurdu!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray’ın evinde İngiliz takımı Tottenham ile oynadığı müsabakada Arjantinli futbolcu Mauro Icardi sakatlanmıştı.

Müsabakanın 81. dakikasında Icardi, Tottenham kalecisi Fraser Forster’e baskı yaptığı sırada kendi yere bırakmış ve sedyeyle oyundan ayrılarak yerine Batshuayi oyuna dahil olmuştu.

AMELİYAT EDİLECEK

galatasaraydan-sakatlanan-icardi-hakkinda-aciklama-ltri

Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi.

SEZONU KAPATTI

galatasaraya-sakatlik-soku-mauro-icardinin-son-durumunu-doktoru-acikladi-17310208558511

Ciddi bir sakatlık yaşayan Arjantinli yıldızın ligin kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

galatasaray-tottenham-macinda-icardi-sakatlandi-lArCC41c-1024x544

Sarı-Kırmızılılar resmi hesaptan Mauro Icardi için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda Geçmiş olsun Mauro!, Eskisinden daha güçlü döneceğine inancımız tam!" ifadeleri kullanıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Sakatlık son dakika icardi
En Çok Okunan Haberler
Fuhuş operasyonunda kahreden ayrıntı!

Fuhuş operasyonunda kahreden ayrıntı!

Hollanda'da İsrailli taraftara saldırı! Çok sayıda yaralı var

Hollanda'da İsrailli taraftara saldırı! Çok sayıda yaralı var

Yıllar sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı

Yıllar sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı

İngilizler Galatasaray'a hayran kaldı! Öyle bir benzetme yaptılar ki...

İngilizler Galatasaray'a hayran kaldı! Öyle bir benzetme yaptılar ki...

Penaltıyı neden En-Nesyri kullandı? Mağlubiyetin ardından açıkladı!

Penaltıyı neden En-Nesyri kullandı? Mağlubiyetin ardından açıkladı!

Okan Buruk'tan galibiyet sonrası Jose Mourinho'ya olay gönderme!

Okan Buruk'tan galibiyet sonrası Jose Mourinho'ya olay gönderme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.