SON DAKİKA: Galatasaray Icardi'nin ön çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyata alınacağını duyurdu!

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray’ın evinde İngiliz takımı Tottenham ile oynadığı müsabakada Arjantinli futbolcu Mauro Icardi sakatlanmıştı.

Müsabakanın 81. dakikasında Icardi, Tottenham kalecisi Fraser Forster’e baskı yaptığı sırada kendi yere bırakmış ve sedyeyle oyundan ayrılarak yerine Batshuayi oyuna dahil olmuştu.

AMELİYAT EDİLECEK

Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi.

SEZONU KAPATTI

Ciddi bir sakatlık yaşayan Arjantinli yıldızın ligin kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sarı-Kırmızılılar resmi hesaptan Mauro Icardi için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda Geçmiş olsun Mauro!, Eskisinden daha güçlü döneceğine inancımız tam!" ifadeleri kullanıldı.