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  4. Son dakika: Galatasaray iki transferi de açıkladı! Erick Pulgar ve Semih Kaya imzayı attı

Son dakika: Galatasaray iki transferi de açıkladı! Erick Pulgar ve Semih Kaya imzayı attı

03.02.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Semih Kaya ve İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı kadrosuna kattı.

Son dakika: Galatasaray iki transferi de açıkladı! Erick Pulgar ve Semih Kaya imzayı attı

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar'ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Pulgar'a Galatasaray'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Galatasaray, Erick Pulgar'ın hemen ardından Semih Kaya transferini açıklarken, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Semih Kaya'nın transferi konusunda anlaşma sağladı." ifadelerini kullandı.

SEMİH KAYA YENİDEN GALATASARAY'DA

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaştığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Semih Kaya’yı transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Semih Kaya’nın transferi konusunda anlaşma sağladı.

2020’de yurda dönüş yapan 30 yaşındaki futbolcu, bir buçuk sezon boyunca Yeni Malatyaspor forması giydikten sonra yuvası Galatasaray’a tekrar kavuştu. Semih Kaya’ya Galatasaray’a tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

SEMİH KAYA KİMDİR?

Galatasaray Akademisi çıkışlı olan Semih Kaya, 2006 yılında girdiği altyapıda üç sene forma giydikten sonra A takıma yükselme başarısı gösterdi., A takımdaki ilk maçına 17 Ocak 2009 tarihinde Malatyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçında çıktı. Gaziantepspor ve Kartalspor’da yaşadığı kısa süreli geçici transfer maceralarının ardından 2011 yılında yuvasına geri dönen Semih Kaya, Galatasaray’ın şampiyon olduğu 2011-2012 sezonunda kendini gösterdi. Beş sezon aralıksız Galatasaray Futbol A Takımı’nda başarıyla forma giyen stoper, bu süre zarfında 4 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu olmak üzere tam 12 kupa kaldırdı. Galatasaray formasıyla yakaladığı çıkışı milli forma giyerek taçlandıran Kaya, ay-yıldızlı formayla ilk kez 29 Şubat 2012 tarihinde oynanan Slovakya hazırlık maçıyla tanıştı ve A milli formayı 23 kez sırtına geçirdi.

Semih Kaya, 2017-2018 yaz transfer sezonunda Sparta Prag ile sözleşme imzaladı. Burada geçirdiği 1,5 sezonun ardından tekrar Galatasaray’a kiralık olarak geri dönerek elde edilen şampiyonluğa yarım sezonluğuna önemli katkı sağladı. Çekya’ya geri dönen tecrübeli savunmacı, 2019-2020 futbol sezonunu burada geçirdi. Sparta Prag’da 2020 Çekya Kupası şampiyonluğu başarısı elde etti. 2020’de yeniden Türkiye’ye dönen Semih Kaya, en son Yeni Malatyaspor’da forma giydi.

ERICK PULGAR DA İMZAYI ATTI

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar'ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Pulgar'a Galatasaray'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcuyu UEFA kadrosuna da dahil etti.

ERİCK PULGAR KİMDİR?

15 Ocak 1994 tarihinde Şili'de dünyaya gelen Pulgar, doğduğu kentte futbol hayatına başladı. Antofagasta altyapısından 2013 yılında A takıma yükselen orta saha-ön libero oyuncusu, bir sonraki sene CD Universidad Católica’ya transfer oldu.

Burada ortaya koyduğu performansla Şili A Milli Takımı’na yükseldi ve ilk maçına 28 Ocak 2015 tarihinde ABD’ye karşı oynanan hazırlık maçında çıktı. Şili’nin 2016’da Arjantin’e karşı elde ettiği Copa America zaferinde geniş kadrodaydı. Şili A Milli Takımı’nda 37 maçta 4 gollük istatistiği bulunuyor.

2015-16 yaz transferi sezonunda Bologna’ya transfer olarak kariyerinde farklı bir sayfa açan Pulgar, burada geçirdiği üç sezonun ardından 12.3 milyon Euro transfer bedeliyle Fiortentina’nın yolunu tuttu. İtalyan kulüplerinde 188 maça çıkarak 18 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu.

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