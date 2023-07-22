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Son dakika: Galatasaray, iki yıldızı birden İstanbul'a getiriyor! Cedric Bakambu'nun yanında bir sürpriz daha...

22.07.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacağı ilk maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Transfer döneminde hareketlenmesi beklenen sarı - kırmızılıların görüştüğü oyuncular arasında bulunan Cedric Bakambu, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek. Erden Timur liderliğinde çalışmalarına devam eden Aslan, sürpriz bir ismi daha Türkiye'ye getiriyor. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Kaan Ayhan, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu katan sarı - kırmızılıların gündeminde birçok yıldız isim yer alıyordu. Mauro Icardi'nin gelişini bekleyen Aslan'da bitmek üzere olan iki transfer de ortaya çıktı.

BAKAMBU'DA MUTLU SON

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Bu sezon başında Olympiakos'tan BAE ekibi Al Nasr'a transfer olan ve yeni takımında henüz maça çıkmamış olan Cedric Bakambu ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Kongolu yıldız için mutlu sona ulaştı.

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Kulübüyle yaptığı görüşmelerde sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varan Bakambu, sarı - kırmızılı kulüple de el sıkıştı.

TOPLAM MALİYETİ...

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Sarı - kırmızılılar ile 2 yıllık kontrata imza atacak olan 32 yaşındaki futbolcu, kısa süre içinde İstanbul'a gelecek. Bakambu'nun Galatasaray'a toplam maliyetinin ise 4 milyon euroyu bulacağı belirtildi.

KEREM DEMİRBAY SÜRPRİZİ

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Orta sahaya yabancı sınırını zorlamayacak bir takviye yapmayı planlayan sarı - kırmızılıların temasa geçtiği isimler arasında Kerem Dermirbay yer alıyordu.

SON PROSEDÜRLER GÖRÜŞÜLÜYOR

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Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı futbolcu için anlaşmaya varan sarı - kırmızılılar, oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Demirbay ile sözleşme konusundaki pürüzleri kısa sürede gidermeyi hesaplayan sarı - kırmızılılar, oyuncuyu gelecek hafta içinde Türkiye'ye getireceği kaydedildi.

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