Son dakika: Galatasaray, iki yıldızı birden İstanbul'a getiriyor! Cedric Bakambu'nun yanında bir sürpriz daha...

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Kaan Ayhan, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu katan sarı - kırmızılıların gündeminde birçok yıldız isim yer alıyordu. Mauro Icardi'nin gelişini bekleyen Aslan'da bitmek üzere olan iki transfer de ortaya çıktı.

BAKAMBU'DA MUTLU SON

Bu sezon başında Olympiakos'tan BAE ekibi Al Nasr'a transfer olan ve yeni takımında henüz maça çıkmamış olan Cedric Bakambu ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Kongolu yıldız için mutlu sona ulaştı.

Kulübüyle yaptığı görüşmelerde sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varan Bakambu, sarı - kırmızılı kulüple de el sıkıştı.

TOPLAM MALİYETİ...

Sarı - kırmızılılar ile 2 yıllık kontrata imza atacak olan 32 yaşındaki futbolcu, kısa süre içinde İstanbul'a gelecek. Bakambu'nun Galatasaray'a toplam maliyetinin ise 4 milyon euroyu bulacağı belirtildi.

KEREM DEMİRBAY SÜRPRİZİ

Orta sahaya yabancı sınırını zorlamayacak bir takviye yapmayı planlayan sarı - kırmızılıların temasa geçtiği isimler arasında Kerem Dermirbay yer alıyordu.

SON PROSEDÜRLER GÖRÜŞÜLÜYOR

Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı futbolcu için anlaşmaya varan sarı - kırmızılılar, oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Demirbay ile sözleşme konusundaki pürüzleri kısa sürede gidermeyi hesaplayan sarı - kırmızılılar, oyuncuyu gelecek hafta içinde Türkiye'ye getireceği kaydedildi.

