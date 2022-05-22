Son dakika: Galatasaray ile adı anılan Nuri Şahin'den yılın çalımı! 2 yıllık imzayı attı...

Son dakika haberleri... Antalyaspor'da muhteşem bir sezon geçiren Nuri Şahin'in kulüpte kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Özellikle Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiği iddia edilirken, genç çalıştırıcı görevini layıkıyla yapmaya devam ediyor. Yeni sezonda kalıp kalmayacağı netleşmemesine rağmen kolları sıvayan Nuri Şahin ilk transferini yaptı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Antalyaspor ile muhteşem bir sezon geçiren Nuri Şahin, transfer için yönetime isim verdi. Küme düşen Göztepe ile yollarını ayırdıktan sonra adı birçok Süper Lig takımı ile anılan tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu Antalyaspor'a transfer oldu. Soner için Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut da istekliydi. Antalya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki futbolcu kırmızı beyazlı kulüple iki yıllık sözleşme imzaladı. Soner'in 2 yıllık sözleşme imzalaması taraftarları şaşırttı.

35 MAÇTA 2 GOL, 4 ASİST

Bu sezon Göztepe formasıyla 35 maçta forma giyen Soner Aydoğdu, bu karşılaşmalarda 2 kez fileleri havalandırırken, 4 kez de gol pası verdi. Piyasa değeri 1.6 milyon euro olan tecrübeli oyuncu futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Soner Aydoğdu, kariyerinde Gençlerbirliği, Hacettepe, Trabzonspor, Akhisar, Başakşehir ve Göztepe formaları giydi.

