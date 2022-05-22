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  4. Son dakika: Galatasaray ile adı anılan Nuri Şahin'den yılın çalımı! 2 yıllık imzayı attı...

Son dakika: Galatasaray ile adı anılan Nuri Şahin'den yılın çalımı! 2 yıllık imzayı attı...

22.05.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Nuri Şahin ile müthiş bir çıkış yaşayarak 7. sıraya kadar yükselen Antalyaspor'da tüm alkışlar Nuri Şahin'e geldi. Galatasaray ile anlaşacağı yönünde çıkan iddialara kulan asmayan genç çalıştırıcı, takımıyla birlikte yoluna doludizgin devam etti. Ligin sona ermesiyle birlikte transfer konusunda kolları sıvayan Antalyaspor'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray ile adı anılan Nuri Şahin'den yılın çalımı! 2 yıllık imzayı attı...

Son dakika haberleri... Antalyaspor'da muhteşem bir sezon geçiren Nuri Şahin'in kulüpte kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Özellikle Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiği iddia edilirken, genç çalıştırıcı görevini layıkıyla yapmaya devam ediyor. Yeni sezonda kalıp kalmayacağı netleşmemesine rağmen kolları sıvayan Nuri Şahin ilk transferini yaptı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

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Antalyaspor ile muhteşem bir sezon geçiren Nuri Şahin, transfer için yönetime isim verdi. Küme düşen Göztepe ile yollarını ayırdıktan sonra adı birçok Süper Lig takımı ile anılan tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu Antalyaspor'a transfer oldu. Soner için Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut da istekliydi. Antalya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki futbolcu kırmızı beyazlı kulüple iki yıllık sözleşme imzaladı. Soner'in 2 yıllık sözleşme imzalaması taraftarları şaşırttı.

35 MAÇTA 2 GOL, 4 ASİST

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Bu sezon Göztepe formasıyla 35 maçta forma giyen Soner Aydoğdu, bu karşılaşmalarda 2 kez fileleri havalandırırken, 4 kez de gol pası verdi. Piyasa değeri 1.6 milyon euro olan tecrübeli oyuncu futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Soner Aydoğdu, kariyerinde Gençlerbirliği, Hacettepe, Trabzonspor, Akhisar, Başakşehir ve Göztepe formaları giydi.

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