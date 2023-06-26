Son dakika: Galatasaray'ın 4 yıllık imzasını İtalyanlar duyurdu! Dünyaca ünlü isim, PSG'den Florya'ya geliyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'i şampiyonlukla bitiren ve yeni sezonda da hedefini hem zirve hem de Avrupa'da başarı olarak belirleyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Mauro Icardi'nin bonservisi için çalışmalar sürerken, Paris Saint-Germain'den başka bir yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha takviyesine öncelik verildi.

Sarı - kırmızılıların listesinde bulunan Leandro Paredes için ise bir süredir görüşmeler sürüyordu.

GALATASARAY ANLAŞMAYA VARDI

Corriere dello Sport'un haberine göre Galatasaray, sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren ve Paris Saint-Germain'e geri dönen Leandro Paredes ile anlaşmaya vardı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı - kırmızılıların Arjantinli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme konusunda söz kestiği ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı kaydedildi.

Bu sezon Juventus'ta 35 resmi maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



