Son dakika: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Florian Grillitsch'te pürüz çıktı! Taraftar endişelendi...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıkları devam ederken, taraftarlar gözünü transfere dikti. Şu ana kadar kadrosuna Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı katan sarı - kırmızılılar, Haris Seferovic ve Leo Dubois transferlerinde de mutlu sona ulaşmıştı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILMIŞTI

Santrfor mevkiini Benfica'dan Haris Seferovic'i kiralayarak çözen, sağ beke ise Lyon'dan Leo Dubois'yı takviye eden Galatasaray'da orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ile prensip anlaşmasına varılmıştı.

TRANSFERDE PÜRÜZ ÇIKTI

Galatasaray'ın bonsevisi elinde olan Avusturyalı futbolcuyu İstanbul'a getirmesi beklenirken transferde pürüz çıktı.

İMZA PARASINI YÜKSELTTİLER

Oyuncuyla 4 yıllık sözleşme ve yıllık 1.5 milyon euro maaşa anlaşan sarı - kırmızılılar, 1.5 milyon euro da imza parasında el sıkışmıştı. 26 yaşındaki futbolcunun babası devreye girdi ve istedikleri imza parasını 2.5 milyon euro seviyesine çekti.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Florian Grillitsch cephesinden bu hamlenin gelmesinin ardından Galatasaray Yönetimi, orta yolu bulmak için yeniden oyuncuyla görüşmelere başladı. Sarı - kırmızılıların kısa süre içerisinde problemi çözerek Florian Grillitsch transferini açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'da geçiren Grillitsch, 18 resmi maçta görev yaptı.

