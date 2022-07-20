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Son dakika: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Florian Grillitsch'te pürüz çıktı! Taraftar endişelendi...

20.07.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken, Haris Seferovic ve Leo Dubois transferlerinde mutlu sona ulaşılmıştı. Seferovic'i İstanbul'a getiren, Dubois'yı da şehre davet eden sarı - kırmızılılar, Florian Grillitsch ile de anlaşmaya varmıştı ancak oyuncunun transferinde pürüz çıktı. Grillitsch transferinin uzaması, Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi.

Son dakika: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Florian Grillitsch'te pürüz çıktı! Taraftar endişelendi...
Florian Grillitsch

Florian Grillitsch

AVU Avusturya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıkları devam ederken, taraftarlar gözünü transfere dikti. Şu ana kadar kadrosuna Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı katan sarı - kırmızılılar, Haris Seferovic ve Leo Dubois transferlerinde de mutlu sona ulaşmıştı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILMIŞTI

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Santrfor mevkiini Benfica'dan Haris Seferovic'i kiralayarak çözen, sağ beke ise Lyon'dan Leo Dubois'yı takviye eden Galatasaray'da orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ile prensip anlaşmasına varılmıştı.

TRANSFERDE PÜRÜZ ÇIKTI

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Galatasaray'ın bonsevisi elinde olan Avusturyalı futbolcuyu İstanbul'a getirmesi beklenirken transferde pürüz çıktı.

İMZA PARASINI YÜKSELTTİLER

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Oyuncuyla 4 yıllık sözleşme ve yıllık 1.5 milyon euro maaşa anlaşan sarı - kırmızılılar, 1.5 milyon euro da imza parasında el sıkışmıştı. 26 yaşındaki futbolcunun babası devreye girdi ve istedikleri imza parasını 2.5 milyon euro seviyesine çekti.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

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Florian Grillitsch cephesinden bu hamlenin gelmesinin ardından Galatasaray Yönetimi, orta yolu bulmak için yeniden oyuncuyla görüşmelere başladı. Sarı - kırmızılıların kısa süre içerisinde problemi çözerek Florian Grillitsch transferini açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'da geçiren Grillitsch, 18 resmi maçta görev yaptı.

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