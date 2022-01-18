Son dakika: Galatasaray'ın beklediği teklif geldi! Dünya devinden Kerem için çılgın rakam

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor maçında attığı serbest vuruş golüyle yine kendine hayran bıraktı. Sarı-kırmızılılar maçı 4-2 kaybetmiş olmasına rağmen büyük alkış alan milli futbolcu için La Liga devi Atletico Madrid kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'IN KAPISINI 14 MİLYON EUROLUK TEKLİFLE ÇALACAKLAR

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Atletico Madrid'in Kerem Aktürkoğlu ısrarı sürüyor. İspanya ekibi milli futbolcuyu kadrosuna katmak için Galatasaray'ın kapısını 14 milyon euroluk bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların istediği 15 milyon euroluk rakama neredeyse çıkan Atletico Madrid, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmaya oldukça yakın.

KEREM'İN PEŞİNDE BİRÇOK AVRUPA EKİBİ VAR

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'a 5 gol 2 asistlik katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde Lyon, Atalanta, Sevilla ve Roma'nın da olduğu biliniyor. Milli futbolcu bu sezon forma giydiği tüm kulvarlarda toplam 33 maça çıktı ve 8 gol, 6 asistlik katkı sağladı.



