SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'ın beklediği teklif geldi! Dünya devinden Kerem için çılgın rakam

Son dakika: Galatasaray'ın beklediği teklif geldi! Dünya devinden Kerem için çılgın rakam

18.01.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılıların Hatayspor'a 4-2 mağlup olduğu maçta da performansıyla sarı-kırmızılı taraftarları mest etti. Avrupa devlerinin radarında olan milli futbolcu için Atletico Madrid'in gözden çıkardığı miktar ortaya çıktı. İspanyol devinin 14 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı öne sürüldü.

Son dakika: Galatasaray'ın beklediği teklif geldi! Dünya devinden Kerem için çılgın rakam
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor maçında attığı serbest vuruş golüyle yine kendine hayran bıraktı. Sarı-kırmızılılar maçı 4-2 kaybetmiş olmasına rağmen büyük alkış alan milli futbolcu için La Liga devi Atletico Madrid kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'IN KAPISINI 14 MİLYON EUROLUK TEKLİFLE ÇALACAKLAR

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Atletico Madrid'in Kerem Aktürkoğlu ısrarı sürüyor. İspanya ekibi milli futbolcuyu kadrosuna katmak için Galatasaray'ın kapısını 14 milyon euroluk bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların istediği 15 milyon euroluk rakama neredeyse çıkan Atletico Madrid, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmaya oldukça yakın.

cxzc

KEREM'İN PEŞİNDE BİRÇOK AVRUPA EKİBİ VAR

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'a 5 gol 2 asistlik katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde Lyon, Atalanta, Sevilla ve Roma'nın da olduğu biliniyor. Milli futbolcu bu sezon forma giydiği tüm kulvarlarda toplam 33 maça çıktı ve 8 gol, 6 asistlik katkı sağladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldıTerim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Taraftarı ayağa kaldıracak onay geldi! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, Süper Lig devine geliyorTaraftarı ayağa kaldıracak onay geldi! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, Süper Lig devine geliyor
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Öğrenci yurdunda korkunç işkence! Ağdayla kökünden kopardılar

Öğrenci yurdunda korkunç işkence! Ağdayla kökünden kopardılar

Fenerbahçe'ye piyango vurdu!

Fenerbahçe'ye piyango vurdu!

''Domenec Torrent, Fatih Terim'den 10 kat daha iyi'' Bu mesaj gündeme damga vurdu

''Domenec Torrent, Fatih Terim'den 10 kat daha iyi'' Bu mesaj gündeme damga vurdu

Fatih Terim sinirden çılgına dönecek! O isim Galatasaray'a geliyor

Fatih Terim sinirden çılgına dönecek! O isim Galatasaray'a geliyor

Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek! Tepkilerin odağındaki yıldız futbolcu gönderiliyor

Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek! Tepkilerin odağındaki yıldız futbolcu gönderiliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Rıdvan Dilmen, Erbatur Ergenekon'un sözleriyle canlı yayında çileden çıktı: Gelmiyorsa gelmesin ya!

Rıdvan Dilmen, Erbatur Ergenekon'un sözleriyle canlı yayında çileden çıktı: Gelmiyorsa gelmesin ya!

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Milyonları hüzne boğan Ahmet Çalık mesajı! Tüm dünyaya mesaj gönderdiler...

Milyonları hüzne boğan Ahmet Çalık mesajı! Tüm dünyaya mesaj gönderdiler...

Domenec Torrent'ten Muslera kararı! Tepki yağıyor

Domenec Torrent'ten Muslera kararı! Tepki yağıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.