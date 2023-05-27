Son dakika: Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldıza önereceği sözleşme ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin de istediği Angel Di Maria, adım adım Florya'ya...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının yanı sıra transferde de karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar ile sarı - lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız Angel Di Maria için harekete geçmiş durumda.

SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK

Juventus ile Angel Di Maria, karşılıklı anlaşarak sözleşme uzatmama kararı almıştı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE...

Arjantinli futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öne sürülmüş ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin devreye girdiği ifade edilmişti.

SARI - KIRMIZILILARIN ÖNERİSİ

İspanyol basınının haberine göre Galatasaray, 35 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme teklif edecek.

TEMASTAKİ KULÜPLER

Haberde sarı - kırmzılıların yanı sıra Fenerbahçe, Barcelona ve Benfica'nın da oyuncunun menajeriyle temas halinde olduğu kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Di Maria, Juventus ile çıktığı 38 resmi maçta 8 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

