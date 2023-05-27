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Son dakika: Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldıza önereceği sözleşme ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin de istediği Angel Di Maria, adım adım Florya'ya...

27.05.2023 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ekiplerden Galatasaray ve Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da start verdi. İki ezeli rakip, daha önce birçok kez karşı karşıya geldiği transferde bu kez dünyaca ünlü bir yıldız için kozlarını paylaşıyor. Sarı - kırmızılıların Juventus'tan ayrılacak olan Angel Di Maria için önereceği sözleşme ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldıza önereceği sözleşme ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin de istediği Angel Di Maria, adım adım Florya'ya...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının yanı sıra transferde de karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar ile sarı - lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız Angel Di Maria için harekete geçmiş durumda.

SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK

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Juventus ile Angel Di Maria, karşılıklı anlaşarak sözleşme uzatmama kararı almıştı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE...

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Arjantinli futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öne sürülmüş ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin devreye girdiği ifade edilmişti.

SARI - KIRMIZILILARIN ÖNERİSİ

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İspanyol basınının haberine göre Galatasaray, 35 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme teklif edecek.

TEMASTAKİ KULÜPLER

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Haberde sarı - kırmzılıların yanı sıra Fenerbahçe, Barcelona ve Benfica'nın da oyuncunun menajeriyle temas halinde olduğu kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Di Maria, Juventus ile çıktığı 38 resmi maçta 8 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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